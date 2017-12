Influenza: i rimedi per combatterla

In inverno, il raffreddore e l’influenza metteno a dura prova la salute delle persone. L’improvviso calo della temperatura consente ad alcuni virus di diffondersi rapidamente e le persone che hanno un sistema immunitario debole si ammalano facilmente, a volte in modo fatale.

Tuttavia, ci sono alcuni rimedi casalinghi che possono alleviare i sintomi del raffreddore e dell’influenza in larga misura. Essi sono:

Aglio

L’aglio è un rimedio naturale per combattere il raffreddore e l’influenza. Ha proprietà antivirali, antibiotiche e antisettiche che sono molto utili durante il raffreddore. Ingerire un cucchiaio di aglio crudo tritato può fornire effetti decongestionanti ed espettoranti.

Cipolla

Le cipolle sono piene di composti che possono essere utili per il corpo, costituiscono un ottimo rimedio per la tosse associata al raffreddore e all’ influenza. Esse mantengono le vie respiratorie aperte e forniscono sollievo alla congestione polmonare.

Zenzero

Lo zenzero ha eccellenti proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie che possono dare sollievo in caso di tosse e raffreddore.

Olio di cocco

L’olio di cocco aiuta a potenziare il sistema immunitario in larga misura e combatte raffreddore e influenza con le sue proprietà antimicrobiche.

Frutta e verdura

I centrifugati di frutta e verdura sono molto utili, anche per il loro contenuto di vitamina C. Tutte le verdure a foglia verde, inoltre, arricchiscono l’alimentazione di vitamine e sali mineral. L’insalata, ad esempio, rafforza il sistema immunitario grazie al suo contenuto di vitamina C, vitamina A e altre sostanze.

Miele

Contiene delle potenti sostanze battericide ed antibiotiche e rafforza il sistema immunitario. In caso di tosse severa, dà sollievo immediato. Insieme a un cucchiaio di estratto di zenzero fornisce un ulteriore effetto calmante.

Cannella

Anche la cannella è un potente rimedio contro il raffreddore e l’influenza. Ottimo antisettico e antibatterico, aumenta la sudorazione, disintossicando.

