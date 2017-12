A Natale lo Zecchino D’oro arriva nei Teatri

A Natale lo Zecchino d’Oro arriva nei teatri di tutta Italia.

Il Magico Zecchino d’Oro percorre tutta l’Italia con uno spettacolo straordinario pieno di incanto e con le musiche che hanno accompagnato i bambini italiani.

60 anni di Zecchino D’Oro e non sentirli. In occasione dei 60 anni della nota trasmissione televisiva, che ha contrassegnato un intero l’ immaginario dell’infanzia italiana, lo Zecchino d’Oro si trasforma in un Musical che ha iniziato il 12 novembre scorso un fortunato tour nei principali teatri italiani, portando tutto il suo incanto, la sua poesia e naturalmente alcune delle canzoni che negli anni hanno accompagnato, ed accompagnano grandi e piccini.

Da Napoli a Verona, da Roma a Milano, a Cremona, sarà possibile vedere dal vivo le straordinarie scenografie che accompagneranno i grandi classici, dal “Caffè della Peppina” in poi. Scenografie curate da Andrea Coppi e ispirate alla creatività di Magicube e Geomagworld.

Le canzoni che sono state pensate dai bambini, cantate e votate da loro nel corso degli anni e che ora, in questa particolare occasione, diventano parte integrante della drammaturgia teatrale.Protagoniste in modo nuovo, rinnovato e rivisitato pur mantenendo il loro stile e la loro autenticità. Una curiosità, questa, che rappresenta anche il valore aggiunto del “Il Magico Zecchino d’Oro” che si rivela essere davvero uno spettacolo coinvolgente e adatto a tutti, grandi e piccini.

La regia de “Il Magico Zecchino d’Oro” è affidata a Raffaele Latagliata che, diplomatosi presso la BSMT Bernstein School of Musical Theatre, vanta una lunga collaborazione con la Compagnia della Rancia. Insieme a Pino Costalunga, attore e regista esperto di letteratura per l’infanzia,ha curato anche la drammaturgia.

Queste le prossime date:

23 Dicembre 2017 ore 16,00 Creberg Teatro Bergamo Bergamo 24 Dicembre 2017 ore 16.00 Politeama Genovese – Genova

26 Dicembre 2017 ore 16,00 Teatro Superga Nichelino (To) 4 Gennaio 2018 Teatro Verdi Padova

5 Gennaio 2018 ore 16,00 Teatro Nuovo Verona

6 Gennaio 2018 Politeama Pratese Prato

14 Gennaio 2018 ore 16,00 Teatro Verdi Gorizia

21 Gennaio 2018 Teatro Ponchielli Cremona

28 Gennaio 2018 Teatro Celebrazioni Bologna

3 Febbraio 2018 ore 21,00 / 4 Febbraio 2018 ore 17,00 Teatro Michelangelo Modena

18 Febbraio 2018 ore 18,30 / 19 Febbraio 2018 ore 10,30 Teatro Palapartenope Napoli 4 Marzo 2018 Teatro Civico La Spezia 17 Marzo 2018 Foggia

18 Marzo 2018 Teatro Curci Barletta 19 Marzo 2018 ore 18 Teatro Orfeo Taranto

24 Marzo 2018 ore 20,45 / 25 Marzo 2018 ore 11.00 Teatro Manzoni Milano 8 Aprile 2018 Teatro Italia Roma

Potrebbe interessarti anche: