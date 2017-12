Borse di studio per cinque coreografi under 35

Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza apre le selezioni per la quarta edizione del bando, nato per fornire a giovani/nuovi coreografi strumenti di approfondimento del proprio percorso creativo.

C’è tempo fino al 16 marzo 2018 per il bando che Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza nato nel gennaio 2015 per volontà di alcuni operatori della danza e del teatro, ideato per fornire a giovani / nuovi coreografi strumenti di approfondimento del proprio percorso creativo.

Il progetto per il periodo settembre – dicembre 2018 prevede l’assegnazione di borse di studio per cinque coreografi under 35 e i loro interpreti, collaboratori o organizzatori e si configura come un percorso di accompagnamento alla creazione nell’ambito del quale gli artisti selezionati avranno la possibilità di confrontarsi con esperti di diversi settori che, attraverso seminari di gruppo e incontri specifici, metteranno a disposizione le proprie conoscenze e il proprio know how con l’obiettivo di supportare la realizzazione dei singoli progetti coreografici.

ADH offrirà i propri spazi per residenze di creazione e collaborerà alla ricerca di altri luoghi di residenza. Il progetto prevede anche un accompagnamento di tipo organizzativo per approfondire le capacità degli stessi autori a dare una struttura efficace alla propria promozione. Nell’arco del progetto i coreografi avranno anche la possibilità di realizzare attività di audience development per sperimentare e approfondire specifiche modalità di sensibilizzazione del pubblico.

Fra i tutor e si segnalano Matteo Fargion, Guy Cools Fabiana Piccioli e Michele Di Stefano.

Le attività avranno inizio il 17 settembre 2018, i coreografi interessati a partecipare al progetto dovranno inviare i materiali richiesti dal bando, scaricabile dal sito www.anghiaridance.eu entro e non oltre le ore 24 di venerdì 16 marzo 2018. La commissione che valuterà i progetti sarà composta da Gianluca Cheli, Andrea Merendelli, Luca Ricci, Maurizia Settembri e Gerarda Ventura.

Per informazioni è possibile contattare la direttrice artistica Gerarda Ventura scrivendo una mail a direzione@anghiaridance.eu o Alessandra Stanghini a organizzazione@anghiaridance.eu

