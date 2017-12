Vigevano: Un capolavoro in Castello

Torna l’appuntamento con “Un capolavoro in Castello”, progetto avviato dai Musei Civici “L. Barni” nel Giugno 2014 con la prima esposizione, di grande successo, della bellissima tela di Francesco Hayez raffigurante la “Regina di Cipro deposta dal trono” di proprietà dell’Accademia Carrara di Bergamo.

La collaborazione con il famoso museo bergamasco ha portato, nel 2015, al prestito della celebre tela di Giuseppe Pellizza da Volpedo “Ricordo di un dolore”,una delle opere più note dell’artista e tra le più richieste al museo bergamasco e, nel 2016, un omaggio al grande Giovanni Boldini con il suo“Ritratto di signora” proveniente dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza.

Vigevano è orgogliosa di offrire al suo pubblico, nel periodo natalizio, un’opera splendida e inedita di ambito leonardesco in collaborazione con l’Associazione culturale “Amici di Palazzo Crespi” di Vigevano, sponsor dell’iniziativa.

In una delle sale della Pinacoteca Civica “Casimiro Ottone”, al primo piano delle scuderie ducali del Castello, sarà esposta per la prima volta in assoluto – dal 16 Dicembre 2017 al 14 Gennaio 2018 – una versione ritrovata della celebre “Vergine delle Rocce” leonardesca realizzata per mano di uno dei suoi allievi, Marco D’Oggiono, nell’ottica di valorizzare le collezioni e i preziosi spazi a disposizione proprio nella città per cui Leonardo lavorò per conto dei duchi di Milano.

A corredo dell’esposizione, per la quale si ringrazia il proprietario dell’opera che ha gentilmente concesso il prestito, è stato realizzato un prezioso catalogo a cura di Alberto Cottino e Simone Ferrari che illustra gli studi condotti sull’opera, la sua storia, i confronti con le versioni leonardesche di Londra e Parigi, proponendo l’attribuzione alla scuola di Marco D’Oggiono e una datazione al 1520.

Sarà possibile ammirare l’inedita opera, presentata per la prima volta in assoluto a Vigevano, nella sala numero 10 della Pinacoteca Civica, con il corredo di pannelli didattici che ne ricostruiscono le vicende e la storia. All’inaugurazione, prevista per sabato 16 dicembre alle ore 11.00 in Pinacoteca, saranno presenti i curatori dell’esposizione Alberto Cottino e Simone Ferrari che presenteranno l’opera al pubblico in un incontro aperto alla cittadinanza. Al termine sarà offerto un aperitivo natalizio a tutti i presenti.

La Mostra

La Mostra si terrà presso la Pinacoteca Civica “C. Ottone”, al primo piano del Castello Sforzesco di Vigevano, presso le Scuderie ducali

Apertura: dal 16 Dicembre 2017 al 14 Gennaio 2018

Orari: Martedì/Venerdì: 14.00-17.30

Sabato/Domenica e festivi: 10.00-18.00 (orario continuato)

L’ingresso è gratuito

Potrebbe interessarti anche: