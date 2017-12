Iniziare il 2018 alla grande in Qatar

Dedicato a chi ancora non ha deciso dove andare a Capodanno, il tour operator Viaggidea propone un pacchetto speciale per festeggiare l’arrivo del 2018 in Qatar, la meta più trendy del Golfo, baciati da un sole caldo e dorato.

Un’opportunità unica per scoprire il Qatar, passeggiando per la downtown di Doha tra avveniristici grattacieli e il Souq Waqif, il cuore autentico della città, passando per il celebre Museo di Arte Islamica e avventurandosi con un’emozionante escursione in 4×4 nel deserto fino al mare interno, per un tuffo nelle acque turchesi del Golfo Persico.

L’offerta prevede 5 notti e 6 giorni presso il lussuoso InterContinental Doha con trattamento di Pernottamento e prima colazione in Camera Superior city view e voli in partenza da Milano, Venezia, Bologna e Roma.

Tariffe a partire da € 1.410 con partenza il 28 dicembre 2017.

Per prenotazioni e maggiori informazioni: www.viaggidea.it

