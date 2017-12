Le abitudini di viaggio degli italiani durante le feste

Il Natale è la festa della famiglia… ma è proprio così? Secondo uno studio condotto da GoEuro relativo alle abitudini di viaggio durante le feste, molti italiani si sposteranno durante le vacanze di Natale, ma, sorprendentemente, solo un terzo ha risposto che ha in programma di viaggiare principalmente per vedere la famiglia.

Il 72% dei rispondenti al sondaggio di GoEuro, infatti, ha dichiarato di viaggiare durante le feste (tra il 23 e il 26 dicembre). Solo per il 32%, però, la principale motivazione è la visita ai familiari (la percentuale più bassa rispetto agli altri paesi europei analizzati da GoEuro: Germania, UK, Francia e Spagna).

Quest’anno gli italiani sembrano più interessati a godersi le meritate vacanze approfittando della pausa invernale per scoprire posti nuovi (il 22% dei rispondenti) o ancora per divertirsi sulla neve (il 19%). La “fuga” sembra poi essere una delle motivazioni chiave: c’è chi scappa dal trambusto delle feste (9%), chi dal clima invernale (6%) e chi… proprio dalla famiglia (2%)!

Rispetto ad altri periodi dell’anno, il 67% dei rispondenti ha dichiarato di essere meno propenso a viaggiare da solo, anche se una buona fetta (il 20%) preferisce partire in solitaria, soluzione ideale per staccare la spina da tutto (e tutti).

Il viaggio e la sua organizzazione sono fondamentali, soprattutto in questo periodo: il 55% del campione preferisce prenotare in anticipo (di almeno un mese o più) e il 48% dichiara di non essere propenso a spendere di meno se questo significa allungare i tempi con un più alto numero di trasferimenti e stop over.

Nonostante i regali di Natale, la questione bagaglio non sembra essere importante per gli italiani: il 57% rispondenti, infatti, ha affermato che in generale non viaggia con più bagagli rispetto al resto dell’anno, mentre il 59% dichiara di non essere propenso a pagare un prezzo più alto per un bagaglio aggiuntivo in occasione delle vacanze natalizie.

Tutti i dati sono stati raccolti da YouGov Deutschland GmbH. 7.229 rispondenti hanno partecipato al sondaggio che si è svolto tra il 14.11.2017 e il 20.11.2017. I risultati sono ponderati e rappresentativi della popolazione in Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna (+18 anni).

Sul sito di GoEuro, inoltre, scoprite di più su come viaggiano gli europei a Natale (dati raccolti sulla base delle prenotazioni effettuate sulla piattaforma tra il 12 dicembre 2016 e l’8 gennaio 2017).

