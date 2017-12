Una collezione ispirata a Star Wars

Columbia Sportswear svela oggi tre giacche in edizione limitata ispirate agli iconici personaggi della pellicola Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora. La collezione in licenza sarà ufficialmente disponibile in quantitativi limitati su www.columbia.com/starwars e nei negozi che vendono Columbia negli Stati Uniti e negli stati selezionati a partire da venerdì 8 Dicembre, giusto in tempo per i fan di Star Wars che stanno aspettando l’uscita dell’ultimo film, Star Wars: L’ultimo Jedi.

Ispirata ai costumi indossati da Han Solo, la Principessa Leia e Luke Skywalker, la collezione prende il nome dalla base segreta dei ribelli situata sul pianeta di ghiaccio Hoth. Per sviluppare la collezione Echo Base, i designers di Columbia hanno lavorato al fianco dei Consumer Products della Disney e Interactive Media per assicurarsi che ogni dettaglio sulle giacche fosse autentico e fedele al film. La collezione è realizzata con la promessa di Columbia “Tested Tough”, e fornisce le tecnologie leader del brand per assicurare che le giacche resistano alle condizioni di congelamento del pianeta Hoth o su altre galassie vicine a casa. Di seguito i dettagli di ogni giacca:

Leia Organa™ Echo Base Jacket: resta impavida sia contro l’Impero che contro il pianeta ghiacciato Hoth con la giacca limited edition Leia Organa™ Echo Base. Ispirata al costume originale di Leia utilizzato in Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora, questa giacca versatile in combinazione con il gilè è realizzata con un mix di cotone resistente, impermeabile e isolato con la tecnologia Omni-Heat™ Reflective. Con un look vintage, una vestibilità femminile e dettagli che saltano all’occhio – compreso un cappuccio a scomparsa, bordi decorati e maniche studiate per facilitare i movimenti — sarai comoda e a tuo agio sia di fronte alle intemperie così come se starai fissando uno Star Destroyer in una galassia lontana, molto lontana…

Luke Skywalker™ Echo Base Jacket: la giacca in edizione limitata Luke Skywalker™ Eco Base ti manterrà al caldo più di un Tauntaun mentre affronti l’Impero. Questa combinazione giacca e gilè, realizzata con un mix di cotone resistente, impermeabile, con un cappuccio a scomparsa è ispirata al costume originale di Luke sul pianeta Hoth del film Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora, e si caratterizza per la tecnologia di isolamento Omni-Heat™ Reflective in grado di mantenere costante la temperatura corporea. Resterai caldo e asciutto sia che tu stia pattugliando un pianeta di ghiaccio o preparandoti per un duello con tuo padre.

Han Solo™ Echo Base Parka: quando il freddo colpisce, il parka in edizione limitata Han Solo™ Echo Base ti terrà più caldo di un abbraccio del tuo Wookiee preferito. Realizzato in tessuto resistente e impermeabile, con la tecnologia di isolamento Omni-Heat™, rispecchia molto Han – robusto e resistente all’esterno, caldo e pieno di sorprese all’interno. Ispirata al costume originale di Han sul pianeta Hoth del film Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora, la giacca è dotata di chiusure multiple, una patch Rebel in pelle, e di un cappuccio imbottito in pelliccia sintetica per permettere di svincolarsi dai cacciatori di taglie in incognito, sia che tu ti trovi sul pianeta ghiacciato Hoth o vicino a casa.

Per celebrare il lancio nel 1980 di Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora, sono state prodotte solo 1980 giacche per ciascuno stile. Queste giacche “premium” sono tutte numerate e contengono numerosi riferimenti a Star Wars e ai personaggi che le hanno indossate. La collezione si è ispirata ai vestiti originali che sono attualmente conservati negli archivi del Ranch Skywalker.

Le giacche saranno disponibili in numero limitato sull’e-commerce europeo di Columbia e nei rivenditori Columbia in US, Canada, Europa, Cina, Hong Kong, Giappone e Korea.

Potrebbe interessarti anche: