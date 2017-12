Basta una sciarpa per scongiurare un attacco di asma

Respirare aria fredda e umida può causare tensioni alle vie respiratorie e scatenare un attacco d’asma in tre su quattro pazienti che soffrono di questa patologia.

Un attacco d’asma di solito causa tosse, mancanza di respiro e altre difficoltà respiratorie, ma nei casi peggiori può essere anche letale.

Ma se respirare aria fredda peggiora i sintomi dell’asma, il rimedio è semplice: si può mettere una sciarpa sulla bocca e sul naso per prevenire gli attacchi.

Una sciarpa sul naso e sulla bocca può riscaldare l’aria prima che essa sia inalata e questo riduce il rischio di avere un attacco di asma.

Fare una passeggiata in una giornata fredda può essere un pericolo per la salute di molti asmatici, ma qualcosa di semplice come una sciarpa può addirittura salvare una vita.

