Più risorse per la sicurezza di strade e scuole

Dopo l’appello lanciato a Novembre sulla necessità di stabilizzare le risorse per i comuni e trovarne aggiuntive nella legge di bilancio per evitare ulteriori tagli, riteniamo necessario concentrarsi anche sulle Province al fine di trovare spazi in manovra per la messa in sicurezza delle strade provinciali sino alla manutenzione e gestione delle scuole.

Lo comunica in una nota il Segretario Generale della UIL FPL Michelangelo Librandi.

Da tempo, la UIL FPL sta denunciando la mancanza di adeguate risorse per una manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e scuole con la ovvia conseguenza di generare seri rischi in termini di sicurezza per i cittadini, che percorrono molti tratti di strada oggi diventati una groviera e per i nostri figli, che frequentano istituti scolastici a rischio crolli o persino senza riscaldamenti.

Crediamo sia arrivato il momento di investire concretamente nelle autonomie locali; non possono essere né i lavoratori coinvolti nè i cittadini a pagare il costo di questi tagli effettuati in tutti questi anni – conclude Librandi.

