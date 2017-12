Ass. malati terminali, due incontri

Vidas, l’associazione che dal 1982 assiste gratuitamente i malati terminali, torna per Natale con due store temporanei e solidali, il primo in via Verri 1/3 aperto dalle 10 alle 19 tutti i giorni, il secondo, in corso Italia 17, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19.

Gli spazi sono stati concessi in comodato d’uso gratuito e all’interno i commessi sono volontarie e volontari Vidas. Allo stesso modo, tutta la merce e gli oggetti all’interno dei temporary sono stati donati da aziende vicine all’associazione o da privati amici: set caffè Seletti, panettoni Bindi in confezione personalizzata Vidas, abbigliamento bimbi Malvi&Co, porcellane Noritake, cesti natalizi Eataly, bracciali Kidult, abbigliamento e accessori Moschino e Dsquared2, borse e zaini Piquadro.

Ce n’è per tutti i gusti: d’altronde, a Natale ogni regalo vale – purché sia solidale.

Le vendite natalizie sono una voce importante nella raccolta fondi a favore dell’ambizioso progetto della Casa Sollievo Bimbi, la cui costruzione, iniziata a ottobre 2016, dovrebbe concludersi a fine 2018. I primi pazienti, bambini e ragazzi malati inguaribili con le loro famiglie, potranno essere accolti, nell’area degenza o in day hospital, nella primavera 2019.

Potrebbe interessarti anche: