Medicina legale nella Pubblica Amministrazione, workshop a Roma

Giovedì 7 dicembre a Roma, si svolgerà presso la Casa dell’Aviatore (Viale dell’Università 20), un workshop di grande rilevanza per il mondo della medicina legale nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

“Aggiornamenti di medicina legale per la Pubblica Amministrazione ad un anno dal 1° Congresso” è il titolo di questo workshop promosso dall’Associazione Nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione (A.N.Me.Le.P.A.) presieduta dal Dott. Luigi Lista.

Il programma prevede una suddivisione della giornata in tre sessioni, due la mattina e una nel pomeriggio fino alla chiusura dei lavori alle ore 17. Ciascuna sessione avrà come protagonisti differenti moderatori e importanti relatori in rappresentanza di un ampio numero di istituzioni e organizzazioni negli ambiti medico legale, sanitario e amministrativo.

Un appuntamento importante dunque per il mondo della medicina legale e quindi per SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, punto di riferimento sul territorio nazionale per un gran numero di professionisti medici legali.

SIMLA infatti, che ha sede a Roma, da sempre si propone di promuovere e tutelare la cultura medico-legale a livello scientifico, legislativo, sociosanitario e professionale e di difenderne i principi etici e deontologici.

Fra i temi trattati durante il workshop: normative in merito a causalità di servizio, vittime del dovere, visite fiscali e competenze Inps, valutazione delle invalidità, inidoneità e inabilità, responsabilità professionale e altro ancora. Infine la sessione pomeridiana prevede una “Esercitazione e discussione su casi pratici delle Commissioni Mediche di I^ e II^ Istanza (Difesa, MEF e ASL), del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute del C.V.C.S. del Ministero Economia e Finanze”.

