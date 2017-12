Con l’app Polo Nord Portatile Babbo Natale fa gli auguri

Polo Nord Portatile è un’app natalizia che consente di inviare auguri speciali fatti direttamente da Babbo Natale, sia per bambini, sia per adulti. È possibile scegliere tra chiamata telefonica e video messaggio, in entrambi i casi Babbo Natale chiamerà il destinatario per nome ed inserirà dettagli personali. Da quest’anno, inoltre, è possibile inviare anche auguri di gruppo, magari per scuole di infanzia, o in chat di gruppo su Whatsapp, ma anche per i colleghi. Testimonial PNP per il 2017 è l’attrice Micol Olivieri.

Per diffondere lo spirito natalizio anche in rete, PNP ha lanciato un contest “Un Elfo in Copertina” in collaborazione con la testata di moda Fashion News Magazine: dal 4 al 17 dicembre, basterà condividere su Instagram una foto che rappresenti il proprio spirito natalizio, inserendo l’hashtag dedicato e taggando le pagine dei promotori. Una giuria di esperti di tendenze e social sceglierà tre vincitrici, alle quali verrà dedicato un articolo su Fashion News Magazine e sul profilo Instagram, e riceveranno un codice omaggio per accedere ai servizi premium PNP e un Elfo della linea di giocattoli firmata PNP, da poco disponibile anche in Italia.

