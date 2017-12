“Sistemati per le Feste”! I consigli del Centro Tessile Milano

Sta per arrivare il momento più magico dell’anno, non facciamoci cogliere impreparati! Meglio pensare da subito a cosa si vorrà indossare sotto l’albero. Ogni situazione richiederà un look diverso, che si scelga di festeggiare in casa, al ristorante, in famiglia o con gli amici, l’importante sarà indossare abiti che ci rappresentino e che siano adatti alla circostanza.

Anche il Natale 2017 sarà festeggiato dalla maggior parte degli italiani in casa, in famiglia. Per questa occasione i capi da prediligere sono quelli che donano comfort, magari impreziosendoli con qualche bracciale e orecchini scintillanti. I tessuti devono essere colorati, da preferire il rosso su tutto, decollete o stivaletti bassi completeranno il look. Per lui un jeans e un classico maglione blu o ispirato al Natale, ma anche una giacca, se di velluto ancora più di tendenza, infine per le scarpe la scelta più trendy ricade sui polacchini in velluto che saranno perfetti anche sotto un jeans, non sono bandite le sneakers, l’importante è che siano pulite e non usurate.

Se optiamo per una scelta meno tradizionale come può essere una cena al ristorante, in questo caso dobbiamo tenere in considerazione il tipo di locale scelto e regolarci di conseguenza. Per lei una gonna glitterata con una camicia anche a tinta unita sarà di sicuro effetto, spazio alle paillettes e ai tessuti cangianti e iridescenti e tronchetti silver o stivaletti ricamati in velluto. Per lui, evitare giacche con fantasie a quadri grandi, piuttosto preferire una camicia, un maglione con collo a V oppure maglioni aperti che si chiudono sul davanti. Se il locale è particolarmente elegante un abito con una bella cravatta rossa sarà il look decisamente più appropriato.

Tutti i capi di abbigliamento per le Feste, i brand più influenti e le ultime collezioni, sono disponibili presso il Centro Tessile Milano, la più importante realtà “see now buy now” di abbigliamento e accessori specializzato in Italia, dedicato esclusivamente agli operatori del settore, dove è possibile trovare i prodotti in linea con le tendenze della moda del momento, grazie ad un costante riassortimento di base.

Unico centro in Lombardia dedicato al settore tessile-abbigliamento, il CTM, riconosciuto anche a livello internazionale, riunisce più di 190 consorziati in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti, dall’abbigliamento all’intimo, dalla pelletteria all’arredo tessile e biancheria per la casa, dalla bigiotteria ai tessuti, dalla calzatura alla merceria.

