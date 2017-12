Concediti una Zumba per restare in forma, anche emotivamente

Un programma di fitness basato sulla Zumba può migliorare la qualità della vita e il benessere emotivo dei lavoratori universitari che conducono uno stile di vita sedentario, secondo un nuovo studio, il quale ha vagliato l’impatto dell’esercizio sulla qualità della vita dei partecipanti, sia a breve che a medio termine.

I ricercatori dell’Università di Granada (UGR) in Spagna e dell’Università Nazionale del Chimborazo in Ecuador hanno condotto lo studio per cinque settimane.

I giorni lavorativi nell’università pubblica consistono in un programma di 8 ore con compiti prevalentemente sedentari e si sa, la sedentarietà non fa bene alla salute.

Così, per lo studio, i lavoratori hanno partecipato a un programma di esercizi fisici per tre giorni alla settimana alla fine della giornata lavorativa, attraverso lezioni della durata di un’ora tenute da un istruttore certificato.

Questo esperimento ha causato miglioramenti significativi nella maggior parte delle dimensioni della qualità della vita dei partecipanti, secondo lo studio pubblicato sull’Health Education Journal.

Inoltre, anche due mesi dopo la fine dell’intervento, la qualità della vita continuava a mantenere livelli superiori a quelli registrati all’inizio del programma.

In questo senso, è necessario sviluppare interventi per il miglioramento della salute, la promozione di abitudini di vita sane e la qualità della vita in generale attraverso programmi di allenamento innovativi e attraenti in quel settore lavorativo.

