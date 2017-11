Aspettando il Natale in Lituania

Alberi di Natale, mercatini, eventi per tutta la famiglia tra Vilnius e Kaunas

E’ tempo di Natale in Lituania: tra decorazioni, mercatini, spettacoli speciali, eventi per tutta la famiglia, Vilnius e Kaunas si stanno preparando per festeggiare al meglio le feste più attese dell’anno.

Vilnius: mercatini di Natale, concerti e spettacoli di luci

Il Natale nella capitale della Lituania è un tripudio di eventi per tutta la famiglia, che hanno inizio il 1° dicembre con l’accensione dell’albero di Natale nella Piazza della Cattedrale. La cerimonia inizia alle 19:00 e prevede un grande concerto gratuito. Intorno all’albero, lo stesso giorno aprono anche le oltre 50 casette di legno della Christmas Town, il tradizionale mercatino di Natale. Questo è il luogo perfetto per fare incetta di regali, ma anche per trascorrere una giornata immersi nel calore delle feste, gustando i dolci tipici della Lituania come l’apple cheese. Nella stessa data, fino al 7 gennaio, inizieranno i tour del tradizionale Trenino di Natale, che parte dalla Piazza della Cattedrale per portare grandi e piccoli alla scoperta delle strade più belle e decorate della città vecchia. Il 25 al 28 dicembre sul muro esterno della Cattedrale viene proiettata la Favola di Natale in 3D, uno spettacolo di luci e suoni che attrae ogni anno più di 120.000 visitatori.

La Piazza del Municipio è un altro punto focale delle feste a Vilnius, dove l’albero di Natale viene acceso a partire dal 2 dicembre con un concerto. Qui è in programma un secondo mercato di Natale, aperto tutti i giorni dal 4 dicembre al 7 gennaio. In più, all’interno del Municipio, il 2 dicembre torna l’International Christmas Charity Bazar, giunto alla 15° edizione, dove acquistare prodotti artigianali, decorazioni, dolci e souvenir realizzati dalle mogli degli ambasciatori che risiedono in Lituania. In contemporanea, nella Piazza Rotušės le ambasciate presenteranno le ricette del Natale di diversi Paesi.

La Fiera di beneficienza di Natale si svolge invece il 3 dicembre (dalle 13:00 alle 16:00) nella Piazza Simonas Daukantas: diverse organizzazioni non governative della Lituania presentano qui i loro progetti e si possono acquistare regali di Natale fatti a mano i cui proventi andranno in beneficienza. Dal 12 al 17 dicembre, invece, gli appassionati di design non possono perdere la Christmas Design Square, che si svolge nella Piazza V. Kudirkos, l’appuntamento più trendy del Natale della capitale.

Anche i più sportivi avranno occasione per entrare nello spirito delle feste a Vilnius, partecipando il 17 dicembre alla Vilnius Christmas Run, una tradizione che si ripete dal 1975. La corsa può essere affrontata da tutti: sono infatti disponibili percorsi da 3, 6 o 12 chilometri.

Da non perdere inoltre i festeggiamenti della notte di Capodanno, con fuochi d’artificio nella Piazza della Cattedrale. Mentre il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, è in programma la processione dei Re Magi con inizio alla Porta dell’Aurora alle 16:30 e grande finale nella Piazza della Cattedrale.

Kaunas, l’albero da primati e le fiere di Natale

Anche la vicina Kaunas, seconda città della Lituania a circa un’ora di distanza da Vilnius, non è da meno in fatto di festeggiamenti per il Natale. La città è famosa per il suo albero di Natale, ogni anno diverso e innovativo. L’albero di quest’anno, che verrà acceso il 2 dicembre nella piazza del Municipio, sarà alimentato dall’energia eco-friendly tratta da fondi di caffè, alla cui raccolta sono stati coinvolti tutti i locali e le caffetterie della città.

Oltre alle bancarelle del Villaggio di Natale nella Piazza del Municipio, intorno all’albero, per tutto il mese di dicembre, le opportunità di fare shopping di Natale sono tantissime a Kaunas. Il 9 e 10 dicembre presso la M. Žilinskas Gallery of Art apre il Christmas Pop-Up, dove si danno appuntamento i giovani creativi della Lituania: abbigliamento, accessori, gioielli e non solo sono alcuni degli articoli in vendita in questo mercato di tendenza. Il 10 dicembre, invece, gli edifici modernisti della Kaunas Sport Hall ospitano Gift Town dove trovare giocattoli, libri, accessori per la casa, abiti e gioielli.

Per Natale la Zalgirio arena, la più grande dei Baltici e tempio del basket, ospita due grandi appuntamenti per lo shopping. Il 9 novembre si svolge il Fashion Bazaar, dove scovare grandi brand di moda, mentre il 16 dicembre è la volta della Great Kaunas Christmas Fair, dove trovare tutto per decorazioni e regali di Natalemercatini, fiereni

