Ponte dell’Immacolata in mongolfiera

In occasione del Ponte dell’Immacolata, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2017, un nuovo appuntamento con la mongolfiera in Friuli Venezia Giulia. I voli, organizzati da Visitait.it – Sport & Adventure Booking, si svolgeranno come da tradizione nei due momenti più romantici della giornata: l’alba (con partenza da Primulacco – UD) e il tramonto (con partenza da Palmanova – UD).

Le prime settimane di dicembre sono il periodo ideale per i voli: l’aria è frizzante ma all’interno della cesta i partecipanti sono riscaldati dal tepore proveniente dal bruciatore che fa volare alta la mongolfiera, il cielo è incredibilmente limpido e dona uno spettacolo grandioso dalle montagne innevate fino al mare in una panoramica a 360° sul Friuli Venezia Giulia.

