Aveva il pene di un metro e cinque chili di testicoli: operato

Davvero inusuale e imbarazzante la situazione di Horace Owiti Opiyo, un keniano di 20 anni, che aveva la dimensione dei suoi genitali fuori dal comune, tanto che essi gli impedivano di condurre una vita normale e lo esponevano a risate e prese in giro.

Il problema è stato risolto il mese scorso, dopo un’operazione riuscita. Ma fino all’intervento, il giovane aveva dovuto vivere gran parte della sua vita con grandi disagi.

I problemi erano iniziati quando il ragazzo aveva 10 anni. I suoi testicoli erano cresciuti rapidamente, tanto che in breve tempo il giovane aveva dovuto lasciare la scuola e le attività pubbliche, perché era vittima di continue prese in giro.

Inoltre non poteva sedersi, tanto meno camminare o alzarsi in piedi.

Un suo vicino, Duncan Otieno, un bel giorno, ha deciso di scattargli alcune foto e di pubblicarle su Facebook, nella speranza che diventassero virali e potessero aiutare il giovane.

E così è stato: un medico della zona si è offerto volontariamente di aiutare il 20enne.

All’ospedale Jaramogioginga Odinga, a Opiyo è stata diagnosticata una elefantiasi scrotale.

Si trattava di un linfedema, patologia che provoca il gonfiore dei tessuti. In questo caso dei genitali.

L’elefantiasi scrotale può essere causata dalla puntura di una zanzara che inietta delle larve nel sangue.

Le larve maturano e diventano vermi parassiti invasivi che bloccano il sistema di drenaggio del corpo e causano gonfiore e ispessimento della pelle.

I medici per aiutare il giovane hanno programmato due operazioni: una per ridurre il volume scrotale ed eliminare la massa in eccesso, un’altra per ricostruire il pene con una dimensione e una forma più normali.

‘Dopo l’operazione, sono rimasto sorpreso dal fatto che il mio corpo fosse così leggero’ ha detto Opiyo, dopo l’intervento. ‘Ora sono libero, posso nuotare, correre, giocare a calcio’, ha spiegato .

Horace Owiti Opiyo, fino a qualche giorno fa, aveva i genitali più grandi del pianeta. Il suo membro misurava un metro, mentre i suoi testicoli pesavano circa cinque chilogrammi.

