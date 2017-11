L’accessorio perfetto per ogni look

Non c’è dubbio, il dettaglio fa la differenza e nella moda l’accessorio è ciò che occorre per rendere il proprio look originale e speciale, saper scegliere quello perfetto per ogni occasione è dunque fondamentale se si desidera essere sempre trendy. Ogni outfit ha bisogno del giusto particolare, uno stile basico, ad esempio, può acquistare quel tocco in più e rendere glamour anche un jeans e una maglietta bianca.

Cinture, sciarpe, cappelli, occhiali da sole e charms permettono di giocare con la moda in qualsiasi momento. Ma quali sono gli accessori alla moda di questa stagione?

Per quanto riguarda le borse, per un inverno davvero fashion, largo alle Maxi e alle Mini Bag dalle linee pulite, squadrate e dal mood classico, con materiali sempre più ricercati ed insoliti, colori inusuali per una grande varietà di modelli.

Anche il cappello torna ad essere protagonista, vero e proprio dettaglio iconico, che sia beanie, a tesa larga oppure in stile retrò, il cappello completa ogni outfit. Quest’anno però, mettiamocelo in testa, il vero must have è il basco, dallo stile un po’ rétro, bohémien e chic che si presta però anche a declinazioni rock nella versione in pelle o con scritta ricamata.

Un altro accessorio che ci accompagnerà in questo inverno è la cintura, specialmente a vita alta, da stringere sul cappotto o su dei maxi-maglioni, mentre per le più audaci la moda propone le cinture arricchite di pelo o in versione animalier.

Infine, altro must have di stagione, i gioielli stravaganti impossibili da non notare: orecchini e collane voluminosi, coloratissimi e scintillanti ad impreziosire l’outfit delle feste, ma anche un look basic o da ufficio.

I brand più influenti e le ultime collezioni di accessori sono disponibili presso Centro Tessile Milano , la più importante realtà “see now buy now” di abbigliamento e accessori specializzato in Italia, dedicato esclusivamente agli operatori del settore, dove è possibile trovare i prodotti in linea con le tendenze della moda del momento, grazie ad un costante riassortimento di base.

Con 2.000 brand in 140.000 metri quadri di superficie espositiva dedicati alla moda, il CTM riconosciuto anche a livello internazionale, riunisce più di 190 consorziati in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti, dall’abbigliamento all’intimo, dalla pelletteria all’arredo tessile e biancheria per la casa, dalla bigiotteria ai tessuti, dalla calzatura alla merceria.

