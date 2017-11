Natale al Valdichiana Outlet Village

Sarà a dir poco scintillante il Natale del Valdichiana Outlet Village, caratterizzato da tanti appuntamenti e intrattenimenti.“Il format è stato studiato – come dichiara Riccardo Lucchetti, center manager della Land of Fashion di Foiano della Chiana – con l’intento di accompagnare piacevolmente lo shopping dei nostri visitatori e creare contemporaneamente occasioni di intrattenimento per adulti, famiglie e con un’attenzione particolare rivolta ai più piccoli”.

Il tutto ad iniziare da sabato 18 novembre alle 17:30, quando verrà attivata l’accensione delle migliaia di luci natalizie: “L’illuminazione del Village costituisce già oggetto di ammirazione, meraviglia e occasione di visita, tanto riesce ad essere evocativa e bella a vedersi – continua Lucchetti – ma in questo 2017 abbiamo deciso di esaltare il momento dell’accensione con lo spettacolare lancio di lanterne a led, che renderà l’atmosfera ancora più magica e segnerà l’avvio del nostro Natale”.

Domenica 3 dicembre alle 16, poi, in collaborazione con Raio YoYo, il canale tematico dedicato ai bambini, direttamente dalla Melevisione, in Piazza Maggiore arriva Fatalina con la narrazione delle più belle fiabe del “Fantabosco”. Venerdì 8 dicembre dalle ore 16 spazio alle note, con le più belle canzoni natalizie interpretate dal coro gospel “The Pilgrims”, mentre domenica 10 alle 15:30 è in programma lo spettacolo del Centro Cinofilo Valdichiana, con gli amici a quattro zampe che danzeranno su temi natalizi. Non mancherà la presenza di un simpatico Babbo Natale e il “Magicotrenino delle Fiabe” che circolerà nelle strade e piazze del Village.

“Infinite opportunità di idee regalo e shopping grandi firme a prezzi scontati nei nostri punti vendita – conclude Lucchetti – tra eventi di animazione e intrattenimento, luci scintillanti e un’atmosfera davvero unica, caratterizzeranno il Natale del Valdichiana Outlet Village, che nello stesso periodo presidierà, con un proprio info point distaccato, il Mercatino di Natale e del Castello di Babbo Natale di Montepulciano, in provincia di Siena”.

