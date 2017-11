I 7 migliori miradouros di Lisbona

Posted by IN DIES

Secondo la leggenda,fu costruita su, proprio come Roma. Ad ognuno di essi fu dato il nome di un santo, ad eccezione di Graça, che venne considerata “l’ottava collina” solamente in un secondo momento. I numeri in questo caso non contano più di tanto poiché la ragione per cui questi colli sono famosi può essere riassunta in un’unica parola:. Con questo termine si indicano tutti quei punti panoramici che offrono, ognuno da una prospettiva diversa, una vista privilegiata sulla coloratissima città e sul fiume Tago.

Stabilire quali siano i più suggestivi non è sicuramente una missione facile, tanto meno decretare il migliore in assoluto: ogni belvedere è unico, così come è unica la vista panoramica di cui si può godere. Per facilitarvi l’impresa, ne abbiamo selezionati 7, proprio come i colli. Il nostro consiglio? Visitarli tutti, uno dopo l’altro. Preparate acqua e scarpe comode, ci sarà da sudare!

#1 Miradouro da Graça

Formalmente conosciuto come Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, questo Miradouro è sicuramente tra i più famosi, non solo tra i turisti ma anche tra i lisboêtas e, in particolare, per fra i ragazzi che si riuniscono qui con gli amici. Situato vicino alla Igreja da Graça, questo punto panoramico vanta una vista mozzafiato sui quartieri storici di Lisbona (Mouraria e Alfama), sul castello di São Jorge, sul fiume e sul Ponte 25 de Abril. Il punto di forza di questo Miradouro è latranquillità: assaporatela sedendovi all’ombra dei pini marittimi, sorseggiate una bevanda rinfrescante e lasciate che il vento vi accarezzi i capelli.

Come arrivarci : camminate lungo le viette dell’Alfama oppure prendete il tram 28 o i bus (712, 726).

#2 Miradouro da Senhora do Monte

Non lontano dal Miradouro da Graça si trova un altro belvedere, meno conosciuto rispetto agli altri, ma davvero affascinante: il Miradouro da Senhora do Monte. Si dice che questo sia il luogo ideale per trascorrere un po’ di tempo in solitaria, dedicandosi alla meditazione oppure alla lettura. Essendo il miradouro più elevato di tutti, la visuale da qui è unica: portate con voi la macchina fotografica, un bel libro e qualche snack per il picnic. Non vi resterà che chiudere gli occhi e rilassarvi.

Come arrivarci : prendete il tram 28 fino alla fermata Rua da Graça. Da qui camminate lungo la Rua da Senhora do Monte fino a destinazione.

#3 Miradouro de São Jorge

Costruito nel VI secolo a.C. sulla collina più alta di Lisbona, il castello di São Jorge è certamente un must-see. Dopo averlo visitato all’interno (p.s. non perdetevi la camera oscura!), ammirate i tetti rossi e i colori vivaci delle case oppure leggete un libro o semplicemente mettetevi comodi e lasciatevi scaldare dai raggi del sole. Attenzione: per accedervi è necessario pagare 8.50€, quota valida anche per la visita al castello. Per questo motive vi suggeriamo di visitarli nella stessa occasione.

Come arrivarci : salite fino in cima attraversando l’Alfama; in alternative, prendete il bus 37.

#3 Miradouro de Santa Luzia

Questa terrazza panoramica, spesso ricoperta da una bellissimabouganville, prende il nome dalla chiesa che vi si trova accanto: la Igreja de Santa Luzia. Da qui si ha una vista inedita sull’Alfama: tra le case spiccano il National Pantheon, la chiesa di Santo Stefano e le due torri della chiesa di San Michele. Gliazulejos che decorano il muretto, le campane del tram e le note del fado che si diffondono nell’aria creano un’atmosfera tipicamente lisboeta. Lasciate vagare il vostro sguardo, scattate alcune – moltissime – foto e sedetevi a bordo piscine, situate al centro del belvedere: in un attimo, vi sentirete dei veri locals.

Come arrivarci : è possible camminare per la Baixa o prendere l’iconico tram 28.

#4 Miradouro Portas do Sol

A pochi passi da quello di Santa Luzia, il vostro occhio non potrà non notare questo grazioso balconcino che dà sempre sull’Alfama, ma da una prospettiva diversa. Il suo nome significa letteralmente “porta del sole”: proprio qui, dove il sole sorge, era anticamente situata la porta est per entrare in città. Il momento ideale per farvi visita è il pomeriggio, quando si riuniscono artisti emusicisti che riscaldano l’atmosfera con canzoni della tradizione. Rilassatevi e attendete il tramonto per osservare i colori della città trasformarsi, passando da una sfumatura all’altra.

Come arrivarci : il tram 12 e il 28 si fermano esattamente dall’altra parte della strada.