Gioielli in pelle e bronzo per un Natale rock

È la pelle l’indiscussa protagonista del Natale rock style firmato dal designer Pietro Ferrante, che per l’occasione ha ideato una capsule di leather jewels originali e decisamente strong.

Anelli e bracciali unisex, interamente hand-made in Italy, impreziositi da borchie in ottone, con finitura in argento o bronzo, che strizzano l’occhio ai più autentici tattoo old school.

Il regalo perfetto da mettere sotto l’albero a chi ama accessori unusual e ricercati.

Star, su fasce in vera pelle nera, “single” o a doppio giro, sequenze di teschi, ancore stilizzate, volti di vecchi marinai segnati dal tempo, cuori sacri… E non mancano le scritte: a grandi lettere e provocatorie. Un must have visto di recente sulle principali passerelle, ma che il Maestro Ferrante propone ormai da anni.

Accessori unici, così come i gioielli in bronzo della linea “Wanderlust”, da sfoggiare magari a Capodanno. Dal maxi ring con pietra rossa multi sfaccettata, colore highlight di stagione nonché “re” delle festività natalizie, con ai lati una pioggia di piccole stelle in rilievo, al bracciale con pendente in bronzo ispirato al gioco delle carte, altro intramontabile must delle feste, disponibile anche in versione anello.

