Inizio spumeggiante per il 60° Zecchino d’Oro

La grande festa del 60° Zecchino d’Oro è iniziata con una prima puntata incalzante e divertente. Accanto agli affiatati conduttori Francesca Fialdini e Gigi & Ross, una giuria di tutto rispetto, composta da Lino Banfi (già autore di “Bambinissimi Papà”, in gara al 31° Zecchino d’Oro), Simone Montedoro, Caterina Balivo e Cristina D’Avena. L’interprete de “Il Valzer del Moscerino”, che sarà ospite anche nelle prossime giornate, si è esibita in un medley di passati successi dello Zecchino d’Oro.

Ospiti in studio anche Chiara Tortorella, per ricordare con affetto il padre Cino, Thomas, direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e Gabriele Cirilli, travestito da Shrek. In trasmissione anche gli attori del musical “Il Magico Zecchino d’Oro”, prodotto da Fondazione Aida in collaborazione con Antoniano in occasione dei 60 anni della trasmissione,e Gaetano Curreri. Il leader degli Stadio ha cantato “Chiedi chi erano i Beatles” insieme al Piccolo Coro “Mariele Ventre” e si è fatto portavoce de “Il Cuore dello Zecchino d’Oro”, il progetto di solidarietà di Antoniano onlus patrocinato da Rai Responsabilità Sociale legato alla trasmissione televisiva che promuove la campagna di raccolta fondi “Operazione Pane”, rivolta alle persone e ai nuclei familiari che vivono in povertà. “Operazione Pane” ha l’obiettivo di rafforzare l’esperienza avviata gli anni precedenti, supportando 15 mense francescane in Italianell’erogazione quotidiana dei pasti e nelle successive attività di reinserimento per gli ospiti. Attraverso una donazione con SMS solidale al numero 45511, attivo fino all’11 dicembre, sarà possibile sostenere la rete di mense, donando un pasto a chi non ce l’ha.

Sei le canzoni ascoltate oggi e votate sia dalla giuria di ospiti che da quella di bambini. Questa la classifica parziale al termine della puntata:

“Una parola magica” (S. Rigamonti), cantata da Sara Calamelli, 9 anni, di Faenza (RA); “Gualtiero dei mestieri” (Frankie Hi-Nrg), cantata da Tommaso Migone, 8 anni, di Firenze; “Radio Giungla” (G. Fasano – G. Grottoli – A. Vaschetti), cantata da Olga Rui Marchiò, 9 anni, di Genova; “Il Pescecane (solo un ciao)” (M. Gardini – M. Iardella), cantata da Giorgia Voci, 7 anni, di Gasperina (CZ); “La ballata dei calzini spaiati” (L. Tozzi), cantata da Matteo Pirrello, 10 anni, di Paullo (MI) e Marianna Cecchin, 9 anni, di Bassano del Grappa (VI); “Ninna nanna di sua maestà” (M. Erba), cantata da Antonio Cioci, 4 anni, di Arnara (FR) / Maria Guano, 5 anni, di Sant’Olcese (GE) / Alessia De Marco / Alessia De Marco, 4 anni, di Imola (BO).

In trasmissione anche una postazione di Rai Radio Kids, che per la prima volta trasmette in streaming la diretta proponendo al pubblico digitale immagini, canzoni, racconti e back stage con una chiave unica, dedicata al mondo dei più piccoli. Sui social inoltre, una giovaneredazione di ex bambini del Piccolo Coro ha creato contenuti ad hoc per raccontare lo Zecchino dal proprio punto di vista.

La prossima puntata dello Zecchino d’Oro andrà in onda Sabato 25 novembre, alle 16.45 su Rai1 in diretta dall’Antoniano di Bologna.

