BOOKCITY MILANO 2017, inaugurazione con Marc Augé

Venerdì 17 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Dal Verme si inaugura BOOKCITY MILANO 2017; Daria Bignardi e Marc Augé parleranno dell’ultimo libro dello scrittore francese intitolato “La felicità. Nonostante tutto”, di quei momenti di felicità che rappresentano piccole forme di resistenza all’inquietudine e all’incertezza che caratterizzano le nostre esistenze.

A Marc Augé sarà consegnato il Sigillo della città dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Alla cerimonia parteciperà il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

La serata sarà arricchita da interludi musicali a cura di Mario Mariotti. Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo Campari. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nella giornata precedente, giovedì 16 novembre, si terrà in decine di librerie una festa diffusa in cui sarà presentato alla città il programma di BookCity, e, in anteprima, saranno esposti i temi, gli incontri, le idee, le letture che nei giorni successivi animeranno Milano. Un’occasione simpatica e informale per uno scambio d’idee alla scoperta dei libri, veri protagonisti di BookCity.

Il 17 novembre parte il progetto LAIV a BookCity, a cura della Fondazione Cariplo e della Casa della Carità. Una rassegna di performance centrate sulla coralità – gli spettacoli sono di gruppo – la creatività interpretativa e il protagonismo dei ragazzi appartenenti alla fucina creativa di LAIV – Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo, che coinvolge oltre duecento Istituti Superiori in un progetto che unisce teatro, musica, letteratura.

Alle ore 17, a Palazzo Marino si terrà, sempre a cura della Fondazione Cariplo l’incontro, tra il Sindaco Giuseppe Sala, il Presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti ed esponenti del mondo del sociale e della cultura, sul tema “Dal mecenatismo alla filantropia di comunità”, un’occasione per ritrovare la Milano della solidarietà: dalla tradizione filantropica delle grandi famiglie milanesi alle nuove istanze sociali e civili di Milano, città globale chiamata a confrontarsi con le grandi contraddizioni della modernità.

Il programma di BookCity Milano si arricchisce di nuovi progetti come MILANO EXP in cui alcuni autori condivideranno con i loro lettori l’esperienza di scoprire (o riscoprire) alcuni luoghi simbolici raccontando pubblicamente i loro pensieri e le loro emozioni. Il primo appuntamento è alla Pinacoteca di Brera, venerdì 17 novembre alle ore 16.30, con il direttore James Bradbourne. Le altre sedi coinvolte nei giorni successivi sono: Biblioteca Dergano, Headquarter 5vie, Museo della Pietà Rondanini, Orto Botanico, Mudec, Ada Stecca. Prenotazione obbligatoria su www.bookcitymilano.it.

Tra gli appuntamenti della giornata ricordiamo: al Civico Planetario “Viaggio al centro…dell’universo!” con Armando Massarenti, Fabio Peri e Daniele Bignami; ai Frigoriferi Milanesi “La leggendaria fotografa Gerda Taro” con Helena Janeczek e Francesco M. Cataluccio; alla Gam Galleria d’Arte Moderna “Austenmania” con Stefania Bertola,Beatrice Masini, Bianca Pitzorno e Roberto Bertinetti; al Mudec – Museo delle Culture , dove è stata da pochi giorni inaugurata la biblioteca, “Scritti dalla Città Mondo. Il grande viaggio da Milano a Kathmandu ripercorso da un giornalista a distanza di 40 anni” con Emanuele Giordana e Guido Corradi; al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci “Google compie vent’anni: come ci sta cambiando la vita e il futuro” con Giovanni Boccia Artieri, Giulia Ceriani, Vincenza Del Marco, Ruggero Eugeni, Federico Gennari Santori e Isabella Pezzini e “WE women. Cambiare, insieme. Alla ricerca della felicità” con Laura Donnini, Antonella Bussi, Francesca Isola, Claudia Parzani e Elisa Bulgheroni; a Palazzo Reale “Uno straniero in Italia” con Philippe Daverio e Paolo Foschini; alla Triennale di Milano “Diavoli custodi” con Erri De Luca e Alessandro Mendini.

Nei giorni di BookCity alla Stazione Milano Centrale un’assoluta novità e un momento di vero piacere. Il 17, 18, 19 novembre i visitatori e i viaggiatori potranno scoprire “Parole in Centrale – Massaggio voce”, dieci minuti di storie e relax. Nell’atrio principale, in un bellissimo spazio dedicato, sdraiati su una comoda poltrona, potranno godere gratuitamente di un benefico massaggio ascoltando in cuffia una selezione di brani letti ad alta voce.

BOOKCITY YOUNG – Il programma delle biblioteche dedicato agli under 18

Laboratori creativi di scrittura, di disegno e illustrazione, e di robotica. La mostra “Mamma lingua” raccoglie 127 libri per l’infanzia nei principali idiomi parlati in città all’insegna della partecipazione attiva, per sperimentare in prima persona, interpretare e avvicinarsi all’universo variegato dell’infanzia.

BOOKCITY NELLE UNIVERSITÀ

Fin dalla prima edizione le Università milanesi hanno promosso eventi nei loro spazi. Quest’anno offrono un palinsesto condiviso per riflettere sul Novecento, secolo di accelerazione della storia e di profondi cambiamenti. Organizzato da Accademia di Brera, Bicocca, Bocconi, Cattolica, IULM, Politecnico, San Raffaele, Statale e Fondazione Collegio delle Università milanesi.

BOOKCITY PER LE SCUOLE

L’Associazione BookCity Milano e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che consolida il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative e attività congiunte. Quest’anno 170 progetti sono stati presentati da 90 promotori, 1200 classi di ogni ordine e grado coinvolte in attività che, ponendo al centro la lettura, affronteranno temi di attualità come il rapporto tra informazione e digitale, la mediazione interculturale, il ruolo dei sogni, la lettura ad alta voce, scoprendo nuovi mestieri e nuove professioni nella prospettiva anche di avvicinare sempre più la formazione al mercato del lavoro.

BOOKCITY PER IL SOCIALE

Incontri, eventi e spettacoli negli ospedali milanesi e nelle carceri di Bollate, Opera e San Vittore, nelle Case delle Associazioni e del Volontariato, luoghi “marginali” che hanno sviluppato un proprio ricco programma di iniziative da offrire non solo al territorio di riferimento, ma all’intera cittadinanza, e nelle tante Biblioteche Condominiali.

BOOKCITY MILANO è una manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si svolge in più di 200 spazi della città metropolitana e che fin dalla prima edizione ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico. È promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO, fondata da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri. L’Associazione BookCity Milano ha acquisito il riconoscimento regionale come persona giuridica.

BookCity Milano è sostenuto da Intesa Sanpaolo (main partner) e da Fondazione Cariplo. Partecipano inoltre Borsa Italiana, Lavazza, Federazione della Filiera della Carta e della Grafica, Fiera Milano, Fondazione Fiera Milano e Treccani Cultura. Collaborano il Teatro alla Scala, Intesa Sanpaolo Assicura, Cavanna, Fpe, Ricoh, Bird&Bird, Bauer, Campari, Scuola Holden, Società Esercizi Aeroportuali, Lavazza e Fondazione Fiera.

BookCity Milano è realizzato sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con AIE (Associazione Italiana Editori), AIB (Associazione Italiana Biblioteche), ALI (Associazione Librai Italiani) e LIM (Librerie Indipendenti Milano).

Sono media partner dell’edizione 2017 di BOOKCITY MILANO: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, laeffe, RAI Radio2 e Radio3, ibs.it, ilLibraio.it.

Gli appuntamenti di BOOKCITY MILANO sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato.

Il programma di BOOKCITY MILANO è scaricabile al link:

http://bookcitymilano.it/themes/bookcity/assets/files/programma-2017.pdf

