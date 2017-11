Vacanze attive e tradizioni culinarie del Nord-est

Visitait.it, primo e unico booking di attività outdoor, per questo Natale propone una selezione di esperienze che vedono il viaggiatore svestire i panni dello “spettatore” e diventare a tutti gli effetti “attore”.

I paesaggi innevati, le cavità naturali, le dolci colline coltivate a vigneti delNord-est sono il paradiso per gli appassionati di turismo attivo, che qui possono provare lo sleddog, lo spelunking, le ciaspolate, i tour in FatBike, in motoslitta o in quad, i voli in mongolfiera o in ultraleggero e molto altro. Se alla prenotazione delle singole attività poi si associa anche la degustazione di ricette tipiche nei ristoranti locali accompagnati dalle guide o su loro consiglio, l’evasione dallo stress del lavoro e della vita quotidiana per quest’inverno è pronta e impacchettata, sia che la si voglia regalare a qualcuno, sia come coccola da concedersi in prima persona.

