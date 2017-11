Accendi l’Azzurro nella Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia

Telefono Azzurro il prossimo 18 e 19 novembre scenderà in piazza in tutta Italia con Accendi l’Azzurro, la campagna di sensibilizzazione contro gli abusi sui bambini, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia del 20 novembre. Simbolo dell’iniziativa una Casetta di Luce, protagonista della mobilitazione generale in oltre 1000 piazze italiane. (su www.accendilazzurro.it )

Una casetta di luce – il simbolo di ascolto, di calore e di aiuto a ogni bambino cui è stato spento il sorriso –per tenere viva l’azione di Telefono Azzurro, da trent’anni punto di riferimento dei bambini, tramite la linea gratuita d’ascolto 1.96.96, il servizio 114 – emergenza infanzia, il 116.000 (Minori scomparsi), la chat su azzurro.it , ma anche nelle scuole come nelle zone terremotate, nelle carceri e laddove ci sia bisogno di ascolto. E di risposte immediate.

La crescita dei casi violenza nel paese – nel mondo reale come in quello virtuale – obbliga tutti a porsi l’obiettivo di agire in maniera corale, concentrandosi sugli strumenti necessari per intercettare i segnali d’allarme lanciati dai protagonisti di un’età così fragile.

Potrebbe interessarti anche: