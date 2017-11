Rosso e gold per il Natale

Tante ed esclusive le proposte di gift da mettere sotto l’albero: dai raffinati orologi in 3d, declinati nel colore must di stagione, ai luminosissimi gioielli della linea Lovely Garden

Rosso, nelle sue molteplici sfumature, e tanto gold. Saranno questi i colori protagonisti del Natale firmatoDidofà. Un trionfo di luminosità e glamour all’insegna di preziose idee regalo destinate a donne grintose e up-to-date. Per loro, esclusivi orologi dai cinturini total red, tinta cult di stagione, e autentici quadranti in 3d, che racchiudono mondi in miniatura curati nei minimi dettagli. Scorci parigini romantici e très chic o “istantanee” mozzafiato che richiamano iconici elementi made in Londra: dal Big Ben alla ruota panoramica London Eye passando per la Union Jack e il tipico bus rosso a due piani.

Dedicato alla capitale francese, anche il raffinato watch dal cinturino in acciaio rose gold con quadrante effetto madreperla che ospita una Torre Eiffel in rilievo affiancata da una pioggia di cristalli mobili total red, pronti a scatenarsi ad ogni movimento del polso.

È dedicato, invece, a chi ama la libertà e la vita all’aria aperta, il segnatempo con cinturino in pelle rouge (ma disponibile anche in rosa cipria, nero, bianco, azzurro e bordeau) con mini farfalle “svolazzanti” e lunetta ricoperta di cristalli.

Tra le altre chicche griffate Didofà da mettere sotto l’albero, un’ampia scelta di gioielli scintillanti e fashion appena sbocciati nella “Lovely Garden Edition” del brand. Collane, bracciali, sia bangle che a catena, orecchini e anelli, frutto della maestria di sapienti artigiani made in Italy, che strizzano l’occhio ai temi cult della collezione orologi del marchio: “Bear”, “Butterfly”, “Cats” e “Paris”, disponibili sia in versione dorata che con bagliori silver.

E per Capodanno? Niente di meglio dell’orologio “Party” con coroncina e pacco regalo in 3d nel quadrante.

