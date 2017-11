Il lungo natale in Ucraina, a Kyiv per le feste di fine anno

Il Natale in Ucraina è magico, ricco di antiche tradizioni conservate e tramandate dai tempi lontani. In alcune parti del paese si festeggia già il 25 di dicembre, mentre i cristiani ortodossi e greco-cattolici festeggiano il Natale secondo il calendario giuliano dalla sera del 6 e tutto il giorno il 7 di gennaio. Le celebrazioni iniziano con i tradizionali canti natalizi, i koliada, eseguiti dai bambini in costume tradizionale. Il Natale si festeggia in famiglia con una lauta cena, la Sviata Vecheria, a base di pesce e di kutia, piatto tipico ucraino preparato con grano e miele, uva secca e noci, le portate sono dodici come gli apostoli. Sono lunghi i festeggiamenti, terminano il 19 gennaio, e il 13 è un’altra data importante, la ricca sera, dove si usa mascherarsi da animali, come ad esempio cavallo o capra, e andare di casa in casa a cantare canzoni e fare scherzi e in cambio di dolci o soldi.

Questa magia dei festeggiamenti si può vivere in tutta l’Ucraina, ma la capitale, bella e ricca consente di godere delle molte e ulteriori attrazioni.

Kyiv è un gioiello prezioso nascosto nel cuore dell’Europa. Antica città, ricca di cultura, è là dove l’occidente incontra l’oriente. La capitale ucraina, un misto di tradizione e innovazione, vanta un patrimonio mondiale unico, protetto e riconosciuto dall’Unesco, è famosa per le sue splendide chiese a cupola dorata ed è anche la terza capitale più verde d’Europa. Attraversata dal vasto fiume Dnipro, le fanno da cornice i bellissimi parchi e romantici viali alberati.

Vivace e piena di energia, Kyiv possiede moltissimi teatri, sale da concerto e luoghi di intrattenimento, mentre sul fronte artistico e culturale sono grandi esempi di bellezza le sue famose cattedrali, i musei e le gallerie d’arte che completano l’offerta culturale.

Considerato il sito religioso più importante in Ucraina, chiamato nel medioevo la seconda Gerusalemme, il Monastero delle Grotte, o Pechersk Lavra, è una tappa obbligata per fedeli e turisti e rappresenta l’anima spirituale dell’Ucraina, il sito accoglie ogni anno numerosi pellegrini e visitatori provenienti da tutto il mondo. Splendido complesso di chiese e palazzi, domina la città dall’alto del monte Berestov, è stato fondato nel 1051 ed è il luogo di nascita del cristianesimo ortodosso.

La splendida Cattedrale di Santa Sofia, situata in un’area di eccezionale bellezza, patrimonio mondiale dell’Umanità, è adibita a museo e racchiude in sé i grandi tesori della città di Kyiv, questa cattedrale-museo è stata costruita intorno al 1037 ed è contraddistinta da tredici cupole dorate, mentre al suo interno ospita suggestivi mosaici e affreschi di inusitata bellezza e di raro splendore.

Anche la cucina è per Kyiv un punto forte dell’offerta turistica; la città prende per la gola con i suoi ottimi ristoranti e i suoi piatti semplici ma ricchi di sapori. Sono numerosi e rinomati i ristoranti e caffè d’epoca, e una bella esperienza gourmet può essere fatta al grande mercato coperto Bessarabia, una affascinante struttura Liberty dove è possibile degustare caviale, dolci e formaggi locali.

Vivere Kyiv significa anche passeggiare per le vie dello shopping: dai centri commerciali alle boutique di lusso, ai mercati tradizionali sparsi per le vie della città, si può comprare di tutto, dalle grandi firme agli oggetti di artigianato.

L’hotellerie è di lusso e anche in questo la capitale ucraina è sorprendente. Fra i migliori alberghi della città l’Hyatt Regency, situato nel cuore di Kiev e affacciato sulle cattedrali di Santa Sofia e San Michele, questo hotel a 5 stelle offre una piscina coperta e un centro benessere. Il moderno Alfavito, situato a soli tre minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Palats Ukrayina, propone un salone di bellezza e un centro fitness e inoltre si possono gustare una varietà di piatti tradizionali italiani presso la caffetteria “Forte” o rilassarsi nel bar della hall sorseggiando un drink. Il Premier Palace Hotel, il più vivace e lussuoso hotel della capitale ucraina, costruito all’inizio del XX secolo nel cuore del centro di Kyiv, è considerato una perla architettonica della città.

Natale e Capodanno a Kyiv, l’avvolgente atmosfera invernale è uno dei momenti ideali per vivere questa straordinaria città, una delle più belle capitali Europee.

