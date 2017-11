Disabili: una cena per finanziare un corso

Si terrà il prossimo 23 novembre, a partire dalle ore 19:30 presso il ristorante Eurotaverna, una serata benefica il cui scopo sarà quello di finanziare un corso professionale di barman per almeno 6 persone con disabilità. L’occasione nasce dalla partnership tra TikiTaka – Equiliberi di essere, progetto sociale che mira alla valorizzazione delle persone con disabilità, e Citybility, una start-up innovativa a vocazione sociale, fondata da un gruppo di persone con un sogno: rendere le città sempre più accoglienti, contribuendo a sviluppare il commercio e i progetti concreti delle Non Profit locali. L’evento benefico si articolerà in una cena con menu alla carta che avrà inizio dalle ore 19:30, coinvolgendo in maniera attiva anche alcuni ragazzi con disabilità che, grazie a TikiTaka, hanno frequentato un corso di barman, sperimentando la professione sul campo. Durante la serata sarà presente anche Mago Pecar, noto personaggio televisivo di RAI GULP, che si esibirà in un numero di magia coinvolgendo grandi e piccini. Il 30% degli incassi della serata servirà a finanziare un corso professionale di barman dedicato a 6 persone con disabilità che, sulla scia di Mimmo, Mauro, Emanuela e degli altri protagonisti delle Friends Nights di Parco Tittoni, potranno anche loro inserirsi a pieno titolo nella comunità, grazie ad una serie di percorsi non solo professionali ma anche umani e personali.

L’evento si svolgerà presso Eurotaverna, in via Lavoratori Autobianchi 1 – Desio. Per prenotare è possibile chiamare il numero 0362.300046 specificando “sala dedicata a TikiTaka”.

