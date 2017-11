Lo stress eccessivo può minare seriamente la salute

Un team di esperti dell’Università di Witwatersrand a Johannesburg, in Sudafrica, dice che le persone affette da stress (finanziari, ad esempio) hanno un rischio di 13 volte più alto di avere un attacco cardiaco.

Poiché lo stress è diventato parte del nostro stile di vita, sempre secondo lo studio, è indispensabile che ci occupiamo di più della nostra salute, cercando di salvaguardare il cuore dagli effetti delle malattie dello stress e di uno stile di vita sedentario.

Piccole modifiche alimentari possono aiutare molto e proteggere il cuore.

Evitare la carne grassa e rossa, il sale, lo zucchero eccessivo, gli alimenti raffinati e l’alcool può giovare al cuore.

Utilizzare cereali integrali, noci, semi, legumi, pesce e bacche nella dieta aiuta ad avere un cuore sano.

Fare esercizio fisico regolarmente, permette di gestire lo stress e di dormire meglio, in un contesto in cui il sonno inadeguato, l’ansia e la depressione possono mettere seriamente in pericolo la salute.

