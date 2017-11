Un’esperienza al top nel sud del Pacifico

Frutto della partnership con The InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, The Brando presenta le nuove ed esclusive Brando Suite Bora Bora che verranno inaugurate a dicembre 2017.

La realizzazione delle Brando Suite Overwater, nasce dal desiderio della clientela di The Brando, che spesso abbina un soggiorno sull’atollo privato di Tetiaroa a uno sull’isola più rinomata della Polinesia, di vivere anche a Bora Bora un’esperienza di comfort e lusso a cinque stelle all’insegna dell’esclusività e dell’eco-sostenibilità.

Le quattro nuove Brando Suite a Bora Bora, vantano una superficie interna di 195m2 e assicurano una privacy assoluta e un’incredibile vista a 180 gradi sull’isola di Bora Bora e sul magnifico monte Otemanu, che soprattutto al tramonto regala emozioni a non finire, nonché accesso alla laguna. Ogni suite è composta da due camere con letto king-size, un’area soggiorno e zona pranzo che ospita fino a 6 persone. Al piano superiore si trovano uno studio e uno spazio relax nonché un’ampia terrazza esterna di 108m2 dotata di un’infinity pool di 16m2, la più grande in Polinesia Francese.

Gli arredi interni, con il loro stile e i materiali sostenibili richiamano il design delle ville del resort The Brando a Tetiaroa, così come l’utilizzo di legno eco-certificato, legno locale Miki Miki e foglie di pandano per il tetto. La lounge area presenta alti soffitti di quasi 7 metri e ampie vetrate che incorniciano un panorama mozzafiato. I pavimenti in legno di quercia scura si fondono con le pareti di quercia chiara caratterizzando e arricchendo l’ambiente della suite. Oltre all’infinity pool, servizi esclusivi comprendo room service 24/7, un impianto audio con tecnologia bluetooth integrata, accesso wi-fi illimitato, sistema di aria condizionata alimentato dall’acqua marina, la stessa tecnologia eco-friendly utilizzata da The Brando.

I clienti che scelgono le nuove Brando overwater suite godranno inoltre di tutti i servizi e comfort messi a disposizione dal pluripremiato InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa: accesso alla spiaggia incontaminata del Motu Piti Aau con panorami incantevoli che danno sull’imponente Monte Otemanu di Bora Bora, due tra le migliori esperienze culinarie della Polinesia Francese nei ristoranti Reef e Le Corail e la possibilità di usufruire dell’unica cappella overwater dove celebrare matrimoni e dotata di un pavimento in vetro che consente di ammirare la laguna sottostante.

Inoltre, coccole a non finire presso la Deep Ocean Spa dell’InterContinental che utilizza trattamenti Algotherm ed è la prima spa che coniuga i benefici dell’acqua marina con i principi attivi estratti dall’Oceano Pacifico.

