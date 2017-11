“Quattro concerti per quattro stagioni” dedicati alla cultura della scienza

Continuano gli eventi di Labozeta Spa “Quattro concerti per quattro stagioni” dedicati alla cultura della scienza. Il prossimo appuntamento – su invito – avrà luogo il 15 dicembre p.v. nella sede del Pontificio Istituto di Musica Sacra, in piazza Sant’Agostino a pochissimi metri dalla storica Piazza Navona di Roma.

Un’istituzione accademica ormai centenaria, nella quale è presente un organo Mascioni costruito tra il 1931 e il 1932, che dispone di 110 registri e una consolle con cinque tastiere e pedaliera, per un totale di 6752 canne.

“Ancora una volta – afferma Giancarlo De Matthaeis, presidente di Labozeta Spa – vogliamo volgere lo sguardo verso la cultura nel senso più ampio del termine, nella consapevolezza che alimentare il sapere e la conoscenza attraverso la musica è un passo imprescindibile. “Noi come Labozeta, – conclude De Matthaeis – che da oltre 30 anni abbiamo realizzato più di 7mila laboratori scientifici, abbiamo sentito il dovere, dopo il concerto ai Fori Imperiali, di dedicare nuovamente una serata ad un settore così strategico e importante per la società italiana, come la cultura della scienza, che ha rappresentato e continuerà a rappresentare l’eccellenza nel Paese”.

Il programma prevede l’esecuzione del celebre adagio di Albinoni per organo e archi e le “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi per violino ed orchestra. Il concerto sarà diretto dal Maestro Paolo De Matthaeis, organista delle basiliche di Sant’Agnese fuori le Mura e San Pietro in Vincoli, con l’orchestra della Cappella Musicale Costantina. La solista al violino sarà la virtuosa giapponese Hinako Kawasaki.

IL PROGRAMMA

Orchestra della Cappella Musicale Costantina

Organo e direzione Paolo De Matthaeis

Albinoni-Giazotto

Adagio in sol minore per organo e archi su spunti tematici di Tomaso Albinoni

organo – Paolo De Matthaeis

violino – Marco Colasanti

Antonio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741)

4 Concerti dal Il cimento dell’armonia e dell’inventione, Op.8 “Le Stagioni” 1725

violino – Hinako Kawasaki

Concerto in in mi maggiore per violino, archi e organo, RV 269 “La Primavera”

Allegro



Largo

Allegro (danza pastorale)

Concerto in sol minore per violino, archi e organo, RV 315 “L’Estate”

Allegro – Non molto allegro



Adagio – presto – adagio

Presto (tempo impetuoso d’Estate)

Concerto in fa maggiore per violino, archi e organo, RV 293 “L’Autunno”

Allegro (Ballo, E Canto De’ Villanelli)



Adagio Molto (Ubriachi Dormienti)

Allegro (La Caccia)

Concerto in fa minore, RV 297 “L’inverno”

Allegro non molto



Largo

Allegro

Violini



Hinako Kawasaki, Marco Colasanti, Victor Karam

Viole

Antonio Prinzo, Darena Petrova, Asaki Kuirhara

Violoncelli

Marco Saldarelli, Derya Davulcu

Potrebbe interessarti anche: