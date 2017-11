Rimane incinta, mentre era già incinta

Jessica Allen, una donna di 32 anni dalla California, ha recentemente concepito due bambini contemporaneamente. Uno come madre surrogata e uno proprio.

La cosa più strana è che lei è rimasta incinta mentre era già incinta, così ha partorito due ‘gemelli’ diversi nei geni.

Allen aveva fatto una fecondazione in vitro nell’aprile 2016 per una coppia cinese, era diventata una madre surrogata per 30.000 dollari.

Sei settimane dopo ad Allen era stato detto di essere incinta di due gemelli. Così Il suo compenso era stato aumentato di 5.000 dollari, pensando che gli embrioni fossero entrambi della coppia cinese.

Ma i gemelli non erano identici e la coppia cinese, un mese dopo il parto si era accorta del fatto che i bambini fossero diversi.

I piccoli sono poi stati sottoposti a un test del DNA, una settimana dopo. E’ emerso che Mike, uno dei bambini, aveva una corrispondenza biologica con la coppia cinese, mentre Max aveva i geni di Allen.

In Allen si era verificata una superfetazione: una situazione rara, in cui una donna gravida continua a ovulare, anche dopo essere rimasta incinta, con la conseguente concezione di un secondo figlio.

La superfetazione, rara nelle donne, è più comune nel regno animale, come tra i canguri, le pecore e i roditori.

Da alcuni mesi, finita una battaglia pecuniaria e legale, Max è stato riconsegnato ad Allen, che l’ha poi chiamato Malachi.

