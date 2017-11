Tokyo: la città migliore al mondo per vivibilità

Si sa, Tokyo è la capitale dei primati. E oggi lo confermiamo ancora una volta. La città, che profonde un impegno e investimenti significativi nel miglioramento globale e continuo dei servizi e della vivibilità, si vede costantemente premiata in più direzioni.

Tokyo, città significativamente eccellente, nel 2017 ha già ricevuto una serie di riconoscimenti e premi internazionali. Per il terzo anno consecutivo l’importante rivista intenzionale di lifestyle Monocle la corona città migliore al mondo per la sua qualità di vita. Inoltre, per il secondo anno consecutivo è al primo posto nella classifica Best Cities in the World dei Readers’ Choice Awards del magazine, edizione americana, Condé Nast Traveler.

La capitale nipponica ha raggiunto nuovamente la vetta della classifica mondiale dell’Economist quale città più sicura al mondo. E non solo. C’è un dato di cui Tokyo può essere veramente orgogliosa, ed è quello, secondo i risultati di un sondaggio di percezione globale da parte della Thomson Reuters Foundation, che la nomina seconda città più sicura al mondo per le donne , dopo Londra. Certamente rassicurante per gli abitanti della capitale e altrettanto rassicurante per le turiste che possono vivere Tokyo in totale serenità durante le loro vacanze.

