La valigia per la crociera: consigli e accessori indispensabili

Dalle scarpe comode per le escursioni, all’abito elegante per la serata di gala: i suggerimenti di Crocierissime



La valigia per la crociera è molto importante: deve contenere tutto l’occorrente per i bagni di sole in piscina, le eleganti serate di gala, le escursioni a terra, e non solo. Crocierissime www.crocierissime.it , il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere che collabora con le principali compagnie nazionali e straniere, ha predisposto un elenco di consigli per aiutare i viaggiatori a fare i bagagli senza lasciare nulla al caso: per salire a bordo e godere di tutte le occasioni offerte dalla vacanza con l’abbigliamento giusto e a proprio agio.

1. Informarsi prima di partire.

Per cominciare, è molto utile cercare su internet le temperature dei luoghi che si visiteranno, perché le crociere non sono tutte uguali e un tour tra i fiordi norvegesi richiede accorgimenti diversi da uno nel Mediterraneo. Studiare un abbigliamento a strati che consenta di sentirsi bene in nave negli ambienti con l’aria condizionata, sui ponti e a terra, togliendo e aggiungendo capi in poche mosse a seconda della temperature, è senz’altro la scelta ottimale.

2. Navigare comodi.

Una giornata di navigazione è scandita da diverse attività. Il consiglio è mettere in valigia capi pratici e comodi: abbigliamento sportivo se si vuole approfittare della palestra e dei ponti o partecipare a giochi e tornei di bordo; costume da bagno e infradito per le piscine e la Spa.

3. Glamour per la sera.

Il massimo dell’eleganza in crociera è la serata di gala. Per le donne il vestito può essere lungo o corto a seconda dei propri gusti, con pochette e scarpe da sera; per gli uomini, invece, è adatto un abito con pantaloni, giacca e camicia. Per le altre occasioni, le cene al ristorante e gli spettacoli a teatro, il dress code perfetto prevede un abbigliamento curato con qualche tocco chic.



4. Le escursioni a terra.

Le escursioni sono momenti di scoperta entusiasmanti ma anche stancanti: per questo è fondamentale affrontarle con un paio di scarpe comode e abiti adatti alle temperature dei luoghi che si visiteranno. Non devono mancare poi crema solare, cappello, occhiali da sole e borraccia. Infine un marsupio o un borsello a tracolla per i soldi e i documenti, più uno zaino in cui mettere una giacca a vento in caso di maltempo, e una maglia a maniche lunghe o una pashmina per visitare eventuali luoghi di culto.

5. Varie ed eventuali.

Se la crociera prevede un viaggio aereo, conviene predisporre anche un bagaglio a mano in cui mettere un cambio e tutto quello di cui non si può fare a meno durante il volo. Prima di partire è inoltre consigliato chiedere al proprio medico quali farmaci portare con sé.

Alcune navi offrono eventi speciali particolari, come la serata total white che richiede agli ospiti un outfit bianco o quella italiana, ispirata al tricolore.

Nel caso in cui ci si dovesse dimenticare qualcosa a casa, niente panico: a bordo delle navi ci sono molti negozi in cui trovare vestiti, profumi, accessori, oltre al parrucchiere e al beauty center. Le uniche cose da non dimenticare per nessun motivo sono i documenti di identità e quelli di viaggio, oltre alla macchina fotografica.

