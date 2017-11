Cartoceto tra frantoi, mercatini dei produttori, degustazioni, osterie, teatro…

Posted by IN DIES

Frantoi, mercatini dei produttori, degustazioni, osterie diffuse, teatro e laboratori per bambini e grande musica con Fabio Concato, Greta Panettieri, P-Funking Band, Massimo Morganti e Marco Postacchini

Cerchiati di rosso i primi due weekend di novembre per la quarantunesima edizione della Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva di Cartoceto (PU) che, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco cittadina, oltre alla maturità della storica manifestazione, si porta dietro anche la freschezza di “Cartoceto Dop, il festival”, la kermesse che dal 2014 ad oggi ha saputo elevare la proposta culturale ai ranghi di quello che una Dop fa nel campo enogastronomico.

Anche quest’anno numerose collaborazioni e una ricca proposta. I sabati pomeriggio a teatro sarà protagonista il teatro musicale per i bambini del Gran Teatro dei Ragazzi con “Pinocchio – il Mini Musical”.

Ma il clou della manifestazione è nelle due domeniche. Una ricca serie di attività, un percorso articolato tra enogastronomia, arte, natura con i percorsi verdi in bike o a piedi e grande musica. Da Piazza Garibaldi, roccaforte dei produttori, i percorsi possibili sono tanti quanti gli interessi del pubblico. Gli appassionati di buona cucina, potranno degustare olio, vini e formaggi direttamente dai produttori tra cantine e frantoi per poi raggiungere i punti ristoro dislocati nel centro storico. Tra mostre e mercatini artigianali, l’atmosfera si fa magica con l’animazione di strada. Domenica 5 spazio alla Makkaroni Band, con il loro mix di musica e teatro. Domenica 12 invece è la volta infatti della P-Funking Band. Ancora musica poi, in una versione inedita e particolarissima come quella della rassegna “Concerti dal balcone” nelle due domeniche ospiterà due nomi importanti del panorama jazz marchigiano e italiano: Marco Postacchini e Massimo Morganti.

Continua poi la tradizione della grande musica al Teatro del Trionfo con due appuntamenti da non perdere. Si inaugura domenica 5 alle 18.30 con un big del cantautorato italiano Fabio Concato che riproporrà i maggiori brani della sua carriera in un concerto voce, piano e chitarra.

Domenica 12 invece chiude la rassegna la voce jazz che ha conquistato il Jazzit Award 2016, Greta Panettieri che con il suo quintetto porterà sul palco del Teatro del Trionfo il suo omaggio alla grande Mina. Prevendita su www.ciaotickets.com