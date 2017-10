Dalla Svezia con… glamour gli orologi Mockberg

Tre, le linee della Fall/Winter collection 2017/18: “Original”, “Mesh” e “Petite”

Al grido di “Less is more” approdano finalmente anche in Italia, gli esclusivi orologi da donna Mockberg: i più amati e venduti nei Paesi scandinavi. Watch semplici ma raffinati, dallo stile minimal e le linee pulite, ideati dalla giovane Elvira Eriksson, fondatrice e designer del brand svedese.

A caratterizzare la Mockberg Fall/Winter Collection 2017-18, distribuita in esclusiva per il nostro Paese da Didofà srl, ben 3 linee che strizzano l’occhio agli anni Cinquanta: “Original”, dai pregiati cinturini in vera pelle disponibili in nero e varie gradazioni di marrone; “Mesh”, impreziosita da luminosi cinturini in maglia d’acciaio inossidabile declinati in silver e gold; e “Petite”, che ripropone i due modelli precedenti in versione “ridotta” da 28 millimetri.

Protagonisti della collection, segnatempo classici e moderni al tempo stesso, adatti ad ogni occasione e momento della giornata. Imperdibili must have per donne glamour e sicure di sé.

Potrebbe interessarti anche: