E’ incinta, ma non ha la pancia

Una donna australiana incinta di sei mesi ha condiviso una foto della sua pancia piatta su Instagram a sei mesi di gravidanza.

Yiota Kouzoukas, 29 anni, è incinta del suo primo figlio, ma non ha una pancia arrotondata.

“Nei primi quattro mesi, il mio utero era retroverso”, ha spiegato la donna.

Si ha un utero retroverso quando questo si inclina all’indietro, non in avanti nel corpo della donna incinta.

La maggior parte delle persone che hanno questo tipo di utero che cresce verso la colonna vertebrale e non verso la parte esterna della pancia può notare che dalla dodicesima settimana di gravidanza,la pancia continua a crescere normalmente.

L’utero retroverso è una condizione piuttosto comune, interessa il 20% delle gravidanze.

Se in passato, in questi casi si interveniva chirurgicamente, adesso la maggior parte dei ginecologi consiglia di non fare nulla, a meno che non vi siano forti disagi per la donna.

