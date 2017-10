I colori autunnali dei Castelli e dei Giardini prussiani di Berlino- Brandeburgo

Questo è il momento ideale per ammirare paesaggi naturali mozzafiato e per sfruttare le ultime tiepide giornate dell’anno per un weekend a spasso per l’Europa.

Un’occasione perfetta quindi per visitare i giardini e i castelli prussiani, a pochi metri da Berlino. Le residenze antiche e maestose dei re prussiani accanto ad una vegetazione rigogliosa, che proprio con l’autunno cambia i suoi colori, offrono uno spettacolo emozionante soprattutto in questo periodo dell’anno.

Per una gita completamente all’insegna della natura infatti nel Palazzo Sanssouci a Potsdam si trova l’Orangerie, costruita dai re Prussiani per proteggere le piante esotiche dalle rigide temperature dell’inverno, una delle più grandi d’Europa insieme a quella di Vienna e di Versailles.

L’Orangerie diventa quindi, con le sue piante lussureggianti, una delle attrazioni più amate dai visitatori durante l’autunno o l’inverno. Ad esempio è possibile scoprirne tutti i segreti grazie ad un tour guidato dove i visitatori possono scoprire come vengono curate le piante o la storia dell’edificio voluto da Friedrich Wilhelm IV, oppure ancora come sono fatte e come funzionano le sale che ne garantiscono il riscaldamento tutto l’inverno.

