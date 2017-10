Modelle per un giorno 20 donne operate al seno

BRA DAY ITALY

PIACENZA | GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2017 | H 18.30

Circolo Unificato di Piacenza via Romagnosi, 41

20 donne operate al seno, modelle “speciali” per un giorno, saranno le protagoniste dellasfilata Martino Midali | Fall/Winter 17_18. Un fashion show per sensibilizzare le altre donne in merito alla prevenzione del tumore alla mammella, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sui Tumori al Seno, presso l’Ex Circolo Ufficiali del presidio Militare di Piacenza.

Ancora una volta la MODA MARTINO MIDALI e impegno sociale s’incontrano. Un’iniziativa riproposta anno dopo anno, ormai giunti alla quinta edizione. La sfilata rappresenta un’occasione per riflettere sulla femminilità di ciascuna, che la malattia non può e non deve offuscare.

Interverranno:

Avv. Romina Cattivelli | Presidente Armonia Onlus

Dottor Dante Palli | Direttore dell’Unità Senologica di Piacenza

Caterina Abbondotti | Coord. Pari Opportunità regione Emilia Romagna

Dott.ssa Caterina Zurlo | Direttrice Casa Circondariale di Piacenza

Alessandra Casella | Attrice e Conduttrice Televisiva

Donatella Di Paolo | Giornalista Televisiva Caporedattore

presenzierà lo stilista Martino Midali

condurrà la serata Nicoletta Bracchi Direttore Telelibertà

Coordinamento Donne CISAL Piacenza | Comune di Piacenza

BRA Day Italy | Armonia Onlus | BRA Day 5′ Edizione