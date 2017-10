Nasce tolk tolk corsi, la formazione che ti fa stare bene

Nasce a Bologna un nuovo format di formazione dedicata alla comunicazione digitale ma non solo: TolkTolk Corsi- La Formazione che ti fa stare bene.

Dalla passione e dalla creatività di tre professioniste della comunicazione (Dora Carapellese con Paola Frateschi e Stella Saladino) e dalle loro diverse competenze nasce l’idea di volersi distinguere dallo scenario “classico” formativo che ormai predomina nel settore.

L’obiettivo è soprattutto quello di mettere la persona al centro, di tornare ad un maggiore senso di umanità, tenendo quindi in considerazione tutti quei fattori che a volte sono sottovalutati nella vita professionale: la sensibilità della persona, la sua personalità, il suo benessere.

Il motto del format è appunto “La formazione che ti fa stare bene”, ovvero che insegna tecniche e strumenti operativi pratici della comunicazione e del digitale da poter subito mettere in pratica nella vita professionale, ma che allo stesso tempo aiuta anche a sviluppare un senso di benessere e di armonia interiore senza il quale ormai non potremmo riuscire ad affrontare il mondo lavorativo e la nostra quotidianità frenetica.

Per questo all’interno delle giornate formative sarà sempre inserita almeno 1 ora dedicata a se stessi, perimparare a rilassarsi, a gestire lo stress, grazie a professionisti del settore, come ad esempio le tecniche di respirazione yoga.

E siccome come diceva Feuerbach “noi siamo quello che mangiamo”, ci sarà anche una particolare attenzione al pranzo (offerto ai partecipanti) che sarà rigorosamente bio e studiato ad hoc per fornire il massimo del “nutrimento” al corpo ma anche alla nostra mente!

Tra i professionisti che interverranno anche Riccardo Scandellari, meglio conosciuto come “Skande”.

Si inizia venerdì 27 ottobre 2017 con la formazione dedicata all’Ufficio Stampa 2.0. “ Come gestire in maniera efficace un ufficio stampa”, tenuto da Dora Carapellese, esperta di relazioni pubbliche e ufficio stampa. Una giornata formativa intensa dalle 9,00 alle 17,30, intermezzata dal pranzo bio incluso nel prezzo e da un’ora di benessere in compagnia della psicoterapeuta e docente di yoga Kundalini, Dott.ssa Anna Manderioli.

I corsi si terranno presso Seven’sbo in via Galliera 62/d, un luogo di incontro tra creatività e innovazione con la mission di ricostruire possibilità di lavoro, favorendo idee, progetti e approcci utili alla sostenibilità (ambientale, sociale e culturale).

