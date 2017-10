Il viaggio di nozze? A Tokyo!

Il viaggio di nozze? A Tokyo, fra cerimonie del tè, romantici bagni negli onsen e, perché no, lezioni di tecniche Ninja, origami e calligrafia. La capitale del Giappone è una città elettrizzante e offre mille idee per una vivacissima honeymoon.

Tokyo è una meta che non deluderà le aspettative delle giovani, e anche meno giovani, coppie in viaggio di nozze, ed è per questo che sempre più novelli sposi la scelgono come destinazione del loro viaggio. Ecco alcuni spunti per esperienze da non perdere e per impreziosire il vostro viaggio di nozze a Tokyo.

A Tokyo è possibile organizzare numerose attività ed esperienze, come, ad esempio, partecipare ad una cerimonia del tè tradizionale, oppure seguire una lezione di calligrafia o di origami o, ancora, per chi è alla ricerca di idee un po’ più particolari, imparare per gioco le tecniche ninja (ci sono varie strutture in città). Sicuramente il giorno delle nozze avrete già organizzato un servizio fotografico, ma per l’occasione della vostra luna di miele perché non valutare anche di fare un secondo servizio fotografico sullo sfondo dei magnifici panorami che la città di Tokyo offre, come la Tokyo Tower di notte oppure un tempio tradizionale? In città ci sono alcuni studi fotografici, come Lovegraph Inc., che offrono alcuni pacchetti, anche personalizzabili o estendibili, per creare un album fotografico della vostra visita a Tokyo, ad esempio con la possibilità di trasformare in dipinto la vostra fotografia preferita. Consigliamo di prenotare via mail prima della partenza per accordarsi.

Per un’altra esperienza consigliamo una passeggiata in città con il vestito tradizionale giapponese, il kimono, ad esempio nel quartiere tradizionale di Asakusa per assaporare l’atmosfera antica della città, magari con l’aggiunta di un giro in risciò. Ci sono molti punti noleggio di kimono e yukata che sono abituati alla clientela straniera e sapranno consigliarvi, anche in inglese, come IZA Asakusa Kimono rental proprio nel quartiere di Asakusa oppure Omotenashi Nihonbashi nel quartiere di Nihonbashi, che organizza anche cerimonie del tè, lezioni di origami e molto altro.

L’esperienza dell’affitto di un kimono o di uno yukata tradizionale, può essere abbinata anche ad un servizio fotografico professionale, per cogliere il meglio di entrambe le esperienze.

Un’altra esperienza che darà quel tocco in più al vostro speciale soggiorno, e che non deve mancare durante un viaggio a Tokyo, è il tradizionale bagno termale negli onsen. Consigliamo di non limitarsi ad una sola struttura, ma di approfittare della varietà delle acque termali giapponesi, anche se c’è una struttura in particolare molto amata sia dai giapponesi sia dai turisti stranieri, che si distingue per particolarità: Odaiba Tokyo Oo edo Onsen Monogatari è una struttura termale che ricostruisce l’atmosfera dell’epoca Edo (1603 – 1868), un salto nel tempo davvero interessante. La struttura è ottima per defatigarsi divertendosi, anche in serata perché la struttura è aperta fino a tardi. Come tutti glionsen giapponesi, però, le vasche degli uomini sono separate dalle vasche delle donne: per chi volesse trascorrere un’occasione romantica per del relax in coppia sono disponibili con un costo aggiuntivo delle camere private con vasche termali, prenotando direttamente in loco in mattinata si potrà trascorrere nella sala qualche ora nel pomeriggio.

Vitale, infine, per il successo del soggiorno è la scelta di un hotel comodo e ben posizionato. Per coloro che desiderassero approfittare del viaggio di nozze per passare un soggiorno di alto livello, consigliamo alcuni hotel in varie zone della città che offrono un servizio di benvenuto per i novelli sposi.

Nel caso vi trovaste a soggiornare nella zona nei dintorni della Tokyo Station, l’Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi vi accoglierà con champagne, fiori e un vassoio di dolci al vostro arrivo. La posizione è ideale per visitare il Palazzo Imperiale, inoltre, essendo l’hotel direttamente connesso alla Tokyo Station, è

estremamente comodo per accedere agli shinkansen, i treni ad alta velocità, per proseguire in modo intelligente il vostro viaggio in Giappone.

Per le coppie amanti della vibrante vita notturna della città, la zona di Roppongi, una tra le più amate dai residenti stranieri in città, è sicuramente il luogo ideale per la vita notturna, qui si trovano alcuni fra i migliori bar e locali. In zona, l’ANA Intercontinental offre champagne e torta di benvenuto ai novelli sposi.

Oltre agli hotel anche alcuni ristoranti offrono un pensiero speciale per le coppie, come il Breeze of Tokyo nelle vicinanze della Tokyo Station, dove è possibile prenotare una cena romantica con bellissima vista panoramica al 36° piano sulla città illuminata di notte, con dei posti speciali, fiori e torta con messaggio personalizzabile (da richiedere al momento della prenotazione).

