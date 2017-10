Maxxi: tutelare il Design

Come si costruisce una mostra, una rivista, un libro di design? E’ possibile insegnare un metodo per essere creativi? Cosa vuol dire oggi fare scuola? Da cosa si riconosce un grande talento?

Con LE STORIE DEL DESIGN a cura di Domitilla Dardi, il MAXXI si dedica a una delle discipline contemporanee più complesse e ramificate che quest’anno coinvolge designer, critici e imprenditori che hanno segnato negli ultimi cinquant’anni in Italia e nel mondo, la storia del progetto di design.

Dopo il grande successo del primo appuntamento, sabato 21 ottobre alle 11.30 (Auditorium del MAXXI – ingresso € 5) LE STORIE DEL DESIGN vede protagonista Giovanna Castiglioni, figlia di Achille, che affronta la sfida di raccontare i Castiglioni nell’incontro dal titolo Tutelare il Design. I Castiglioni sono ancora al lavoro.

Sembra che non si finisca mai di imparare come i Castiglioni abbiano progettato dagli anni ’60 al 2002, perché l’archivio continua a regalare sorprese e la Fondazione Achille Castiglioni inventa sempre nuovi modi di comunicare attraverso il proprio patrimonio storico, progetti, riedizioni e l’interazione con il pubblico più vario. Giovanna Castiglioni insieme al gruppo della Fondazione condivide con i progettisti di oggi un modo di lavoraree vivere “alla Castiglioni” i cui ingredienti sono gentilezza, curiosità e ironia.

Prossimo appuntamento sabato 11 novembre con lo Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi e Simone Farresin) protagonisti dell’incontro Ricercare il design. From Yourself to the World.

Le Storie del Design è realizzato grazie al sostegno di MINI, Partner MAXXI Public Programs

Per i visitatori:

Auditorium del MAXXI – ingresso € 5

L’acquisto del biglietto dà diritto a un ingresso ridotto al museo (€ 8) entro una settimana dall’emissione

€ 4 per i possessori della card myMAXXI – € 12 abbonamento speciale myMAXXI per quattro incontri

www.maxxi.art

