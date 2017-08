Sanità del Lazio: criticità nei servizi di soccorso

Le criticità nei servizi di soccorso sanitario di emergenza nel Lazio sembrano non cessare, anzi aumentano.

Lo dichiara in una nota il Segretario Generale UIL FPL Roma e Lazio Sandro Bernardini dopo aver visionato l’avviso pubblico dell’ARES 118 d’indizione di procedura selettiva tra gli enti, associazioni e istituzioni di volontariato per garantire i LEA dell’ emergenza e assicurare sull’intero territorio regionale il servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera.

I motivi – prosegue Bernardini – sono quelli che noi stiamo evidenziando ormai da tempo, ossia carenza di personale e di automezzi propri tale da costringere la Regione Lazio ad integrare il proprio assetto organizzativo con risorse umane e tecnologiche con affidamento a soggetti terzi.

Pur riconoscendo l’importanza di enti, del volontariato e dell’associazionismo non possiamo non evidenziare la gravità della situazione frutto anche di una politica dei tagli, di spending review e di blocco del turn over effettuata in sanità negli ultimi anni.

Per questo – conclude il Segretario Bernardini – è quanto mai urgente e non più procrastinabile una seria politica di investimenti con acquisto di automezzi, con l’ assunzione di nuovo personale e la valorizzazione del personale attualmente impiegato nel servizio di emergenza.

