Wonder Woman: tre dei fumetti più rari in vendita su eBay

Questo è un momento storico per tutti gli appassionati di fumetti e, in modo particolare, per i fan di Wonder Woman. A partire dal 17 agosto alle 17.00 PDT (18 agosto alle 01.00 in Italia), tre dei fumetti più rari di Wonder Woman, alias Diana Prince, verranno messi in vendita su eBay. Parte del ricavato verrà devoluto a Trafficking Hope, un’associazione nonprofit volta alla prevenzione del traffico di umani.

L’asta sarà accessibile su www.eBay.com/WonderWoman

Ma quali sono queste tre rarità nel mondo dei fumetti? Si tratta di Wonder Woman #1 (con punteggio CGC 9.0), Sensational Comics #1 (CGC 9.6) e All-Star Comics #8 (CGC 9.4), che formano quindi una collezione unica per punteggio dei singoli elementi, ma anche per l’importanza simbolica di ognuno di loro: All Star Comics #8, infatti rappresenta il debutto dell’eroina nel mondo dei fumetti nel Decembre 1941, mentre Sensarional Comics #1 porta per la prima volta Wonder Woman su una copertina nel gennaio 1942; Wonder Woman #1, di Luglio 1943, è il primo fumetto interamente dedicato a questa protagonista ispiratrice di molte generazioni.

I fumetti saranno venduti su eBay dal venditore Darren Adams, proprietario di Pristine Comics. Darren aveva venduto precedentemente Action Comics #1 su eBay nel 2014, per una cifra record di 3,2 milioni di dollari. “Come collezionista, questi tre fumetti di Wonder Woman sono unici nel loro genere, dato che tutti e tre sono in quasi perfette condizioni, nonostante abbiano più di 75 anni”, afferma Adams.

Un’occasione unica, quindi, per chiunque sia da sempre appassionato di Wonder Woman o per chi si è avvicinato solo ultimamente a questo iconico personaggio che ancora oggi riscuote grande successo: solo nell’ultimo anno, infatti, su eBay.it le vendite di oggetti dedicati all’alter ego di Diana hanno registrato un aumento del +70%, mentre in questo momento sono disponibili oltre 44mila inserzioni a tema. Non male per un’eroina di 75 anni, no?

Potrebbe interessarti anche: