La coppia scoppia sotto l’ombrellone

«La crisi di coppia “sotto l’ombrellone” riguarda un po’

tutti gli italiani, perché le giornate di permanenza prolungata

sotto lo stesso tetto acuiscono tensioni accumulate nel tempo

e dissidi preesistenti» spiegano gli esperti di SpeedVacanze.it,

secondo i quali, per evitare la crisi, molte coppie quest’anno

hanno deciso di fare vacanze separate .

Questa è un’estate amara per alcune delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e della musica, con molti amori vip finiti o in crisi profonda. «E vero è che per chi aveva già problemi durante l’anno, l’arrivo dell’estate può significare la fine della coppia. Ciò accade perché le giornate di permanenza prolungata sotto lo stesso tetto acuiscono tensioni accumulate nel tempo e dissidi preesistenti» sostiene Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

Tra le coppie vip scoppiate anche quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che con la loro storia d’amore avevano fatto sognare i migliaia di fan, così come quella formata da Elodie Di Patrizi e Lele Esposito, i due allievi della quindicesima edizione di Amici. E non si tratta di indiscrezioni, ma di notizie ufficiali confermate dai diretti interessati.

Secondo le ultime notizie di gossip, inoltre, sarebbero in crisi anche l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari che starebbe per separarsi dal marito Chicco Nalli, detto Kikò; e probabilmente anche Loredana Lecciso che, avendo formalizzato nei mesi scorsi il divorzio dall’ex marito Fabio Cazzato, era prossima al matrimonio con Albano Carrisi. L’ex giornalista pubblicista nonché personaggio televisivo ha invece pubblicato un selfie su Instagram che riporta la seguente didascalia: «Il tempo si muove in una direzione, i ricordi in un’altra». Divorzio sì e matrimonio no? «Chi lo sa!» rispondono gli esperti di SpeedVacanze.it.

Così come è incerta la situazione tra Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, perché la showgirl si gode il relax e il mare cristallino della sua Sardegna in solitaria, mentre il campione di bike trial si trova a Los Angeles; e quella tra l’attrice siciliana Adua del Vesco e Gabriel Garko: secondo le riviste di gossip i due si vedono sempre di meno insieme.

«Il fatto è che in vacanza lui e lei si ritrovano divisi su tutto e finiscono quasi sempre per litigare, con lei che vorrebbe chiacchierare e lui che scompare dietro a un pallone, lei che vorrebbe un po’ di coccole e lui che si perde con lo sguardo dietro alla vicina d’ombrellone, lei che ama stare al sole per ore e lui che preferirebbe fare altro, per fare solo qualche esempio» spiega Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova.

Secondo quanto ha potuto rilevare SpeedVacanze.it, il 75% delle donne ama stare sotto il sole almeno 5 ore al giorno, mentre la maggior parte degli uomini, ma solo il 32%, resiste al massimo 3 ore.

«Per il 38% delle donne prendere il sole è come fare una cura di bellezza, per il 23% è l’occasione per apparire più giovani, per il 22% un modo per rilassarsi. Mentre il 32% degli uomini si annoia, il 29% preferisce nuotare o comunque stare in acqua, il 23% fare sport. E l’8% degli uomini considera la spiaggia addirittura una perdita di tempo» aggiungono gli analisti di SpeedVacanze.it.

Insomma tra preferenze inconciliabili, incomprensioni e litigi, la coppia al mare va alla deriva. Secondo quanto rilevato da questo sondaggio estivo realizzato da SpeedVacanze.it su un campione di 2 mila persone, sotto l’ombrellone si finisce per litigare in 7 casi su 10 e quello che sarebbe potuto essere un paradiso si trasforma in un piccolo inferno sotto il sole.

Ma se le vacanze si rivelano nemici letali per coniugi e fidanzati i single se la godono, soprattutto se optano per SpeedVacanze.it, il primo portale in Italia ad organizzare viaggi per single e di gruppo, potendo così scegliere tra un ventaglio di proposte quanto mai vaste ed eterogenee: dalle vacanze al mare in hotel a 5 stelle ai viaggi-avventura, dai weekend a tema alle crociere.

Il successo dei viaggi SpeedVacanze.it è stato tale che ora non solo i single ma anche chi è in coppia sempre più spesso preferisce partire da solo. Un trend in continua crescita (+12% rispetto all’anno precedente) che potrebbe consentire a molti vacanzieri di salvare la coppia o addirittura il matrimonio. Tanto grazie a SpeedVacanze.it alla fine non si è mai veramente soli: i viaggiatori, siano essi single o meno, vengono messi in relazione con compagni di viaggio della medesima fascia di età e si formano così gruppi molto affiatati.

«Certo poi per chi non è single prevalgono le “aspettative di amicizia”, mentre per chi è single prevalgono le “aspettative romantiche”. Per tutti il comune denominatore è la voglia di libertà, di scoperta di sé e di altre culture» puntualizza Roberto Sberna.

Potrebbe interessarti anche: