Festa della zucca in Alto Adige

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre a Lana di Sotto si celebra la zucca, protagonista in autunno delle specialità proposte nei ristoranti tipici e nelle bancarelle allestite per l’occasione. La “via Bolzano” della piccola località altoatesina si colora dell’esposizione di zucche ornamentali e offre un ricco programma di intrattenimento per grandi e piccini.



Lana e dintorni (BZ) 8 agosto 2017 – A settembre la bacca più grande del mondo è protagonista per un intero fine settimana a Lana e dintorni, località turistica nel cuore dell’Alto Adige. Da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2017 via Bolzano a Lana di Sotto ospita la 14ˆ edizione della Festa della zucca: in questi giorni i ristoranti propongono menù tipici con specialità culinarie a base di zucca coltivata in numerose varietà, sia per l’utilizzo in cucina che come elemento ornamentale.

Gli ospiti di Lana e dintorni trovano in questi tre giorni di festa una vasta scelta di pietanze a base di zucca, ingrediente fondamentale nel menu di fine estate della cucina locale, protagonista di molte ricette nate dall’incontro fra arte culinaria italiana e tirolese. Dalla zucca arancione alla zucchina fino a quella dolce siamese, questo frutto si dimostra un versatile ingrediente utilizzato in cucina in tutte le sue varianti, per la preparazione di piatti salati ma anche di dolci tipici, proposti nei ristoranti e nelle bancarelle allestite per l’occasione. Ad arricchire le giornate di festa a Lana ci pensa anche un ricco programma di musica e danza; inoltre sabato 23 settembre la sfilata di moda autunnale dei negozi di Lana in collaborazione con l’agenzia di moda Smile and Walk e domenica 24 la sfilata rinascimentale del Gruppo Arzberg Valle di Non in cui sarà possibile provare i costumi d’epoca.

Durante la Festa della zucca la via principale di Lana si colora delle mille varietà di zucche ornamentali e intagliate, esposte negli stand all’aperto, dove sarà possibile degustare ed acquistare prodotti tipici a base del prelibato ortaggio. Inoltre per l’occasione un ricco programma di intrattenimento attende i più piccoli con tantissimi giochi, teatrino di burattini e naturalmente laboratori per avvicinare i bambini all’arte dell’intaglio della zucca.

Per informazioni: www.lana.info/it

Programma dettagliato: bit.ly/2vBGNgl

