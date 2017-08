Gli edulcoranti artificiali fanno ingrassare

Gli alimenti dietetici e gli edulcoranti artificiali possono innescare un aumento di peso e aumentare

il rischio di sviluppare il diabete, secondo un nuovo studio fatto dai ricercatori dell’Università di Yale negli Stati Uniti.

Il dolce sapore di questi alimenti ingannerà il metabolismo del corpo facendogli credere che stiamo consumando più calorie, dicono gli scienziati.

In natura, la dolcezza segnala la presenza di energia e la sua intensità riflette la quantità di energia presente.

Quando una bevanda è o troppo dolce o non abbastanza dolce per la quantità di calorie che

contiene, la risposta metabolica ed il segnale che comunica al cervello le calorie giuste sono interrotti.

Una bevanda a basso contenuto calorico può innescare una maggiore risposta metabolica con la richiesta di bevande con calorie più elevate.

Un’associazione tra i dolcificanti artificiali e il diabete era stato già scoperto in studi precedenti , dice la nuova ricerca, pubblicata sulla rivista ‘Current Biology’.

Quando la dolcezza e le calorie sono giustamente abbinate, le calorie vengono metabolizzate e questo è registrato dai circuiti di ricompensa del cervello.

Tuttavia, quando si verifica una mancata corrispondenza, i circuiti di ricompensa nel

cervello non riescono a registrare le calorie che sono state consumate.

“I nostri corpi si sono evoluti per utilizzare in modo efficiente le fonti di energia disponibili in

natura”… “il nostro ambiente alimentare moderno è caratterizzato da fonti di energia che i nostri corpi non hanno mai visto prima”, dice lo studio.

