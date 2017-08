L’ora migliore per fare sesso

Secondo un recente studio, condotto da Forza Supplements su 1.000 persone sane, c’è un’ora giusta per ogni cosa.

L’ora del giorno più favorevole per fare sesso è alle 07:30, 45 minuti dopo il risveglio. E’ a questo punto che l’energia è al massimo e il rilascio di endorfine riduce la pressione arteriosa e lo stress dando un senso di calma e ottimismo per il resto della giornata.

Lo studio ha anche trovato che il momento migliore per una piccola corsa è alle 07:00. Gli esperti hanno detto che si deve andare a correre a stomaco vuoto per aumentare la percentuale dei grassi bruciati con lo sforzo.

I ricercatori hanno spiegato che il momento ideale per alzarsi è alle 6:45 , dopo sette – nove ore di sonno . Poi hanno aggiunto che il momento migliore per fare la colazione è alle 7:15, circa 30 minuti dopo il risveglio.

L’84% dei partecipanti allo studio ha detto che rispettare dei programmi ben definiti per mangiare è il modo migliore per perdere peso ed essere in forma.

Per ciò che riguarda il lavoro, gli esperti hanno trovato che il picco di concentrazione si registra tre ore dopo il risveglio, alle 9:45. Ma, questo non dura a lungo, dal momento che un’ora più tardi, alle 10:45 già si registra un calo.

Il momento migliore per bere un piccolo bicchiere di alcol, invece, è intorno alle 18:10, quattro ore prima di andare a dormire.

L’ora ideale per andare a letto è alle 22:10, orario che permette dopo 20 minuti di addormentarsi e dopo 90 minuti di raggiungere il sonno profondo.

Lo studio ha identificato anche i tempi in cui le persone hanno più probabilità di aumentare di peso. Il primo è alle 15:30 , quando si inizia a staccare dal lavoro. Il secondo è alle 20:15 , quando ci si rilassa a casa.

Anche il tempo dell’esercizio fisico sembra importante. Il 52% dei partecipanti al sondaggio ha scoperto che era più efficiente in palestra dopo il lavoro, intorno alle 18:30.

