Il piano appartenuto a Elvis Presley in vendita in esclusiva su eBay

A 40 anni dalla morte di Elvis Presley, avvenuta il 16 agosto 1977, eBay dà la possibilità ai suoi fan di provare ad aggiudicarsi un pezzo unico appartenuto all’iconico personaggio. Il celebre Knabe Baby Grand Piano bianco del Re del Rock&Roll, infatti, sarà in vendita su eBay a partire da mercoledì 10 agosto alle 17.00 PST (giovedì 11 agosto alle 01.00 in Italia) fino a Domenica 20 Agosto alle 17.00 PST (lunedì 21 agosto alle 01.00 in Italia). Tutti gli appassionati potranno accedere all’asta al sito www.ebay.com/elvispiano .

Questo piano è carico di storia, e non solo perché è appartenuto a Elvis Presley: su questo piano, infatti, per quasi un secolo hanno stato suonato e registrato le leggende della musica, a partire da Duke Ellington nel 1930.

Il Re, dopo averlo acquistato nel 1957 e riadattato alle proprie specifiche personali, l’ha tenuto nella sua casa dove è stato utilizzato spesso negli anni seguenti per la pratica, performance e jam session.

Chi si aggiudicherà questo pezzo, con un valore stimato dagli esperti che si aggira tra I 2,5 e i 5 milioni di dollari, riceverà anche i documenti originali certificati, a conferma della sua storia e autenticità.

Parte del ricavato verrà devoluta all’associazione Starkey Hearing Foundation che si occupa di aiutare bambini e persone con problemi di udito in tutto il mondo.

La storia del Piano

1930-50 — Il piano è stato utilizzato originariamente nell’Ellis Auditorium di Memphis ed è stato suonato da leggende della musica tra cui W.C. Handy, Duke Ellington, Count Basie e Cab Calloway.

1957—Elvis scopre il piano e lo acquista per la propria casa a Memphis, quindi lo riadatta per le proprie specifiche personali.

1957-1969 – Il piano si trova a casa di Elvis e viene utilizzato spesso per pratica, performance e jam session. Elvis è stato fotografato con il piano per diversi giornali di Memphis.

1969 – Priscilla regala a Elvis un nuovo piano con foglie d’oro e il Knabe bianco viene messo da parte.

1971 – Vernon Presley vende il piano agli Sturges Recording Studio dove viene utilizzato durante la registrazione di oltre 50 album, incluso quello di Jerry Lee Lewis.

1981 – Jimmy Velvet acquista il piano e lo espone nel proprio museo.

1990-Oggi – Il piano è di proprietà di un privato, revisionato e mantenuto.

Le vendite su eBay riguardanti Elvis Presley (nel mondo):

Gli articoli più popolari di Elvis venduti su eBay dal 2015 includono: biglietti per All Shook Up, DVD del concerto di Elvis, foto di Priscila Presley.

In ogni momento su eBay ci sono circa 350mila articoli in vendita relativi a Elvis Presley.

Le vendite su eBay riguardanti Elvis Presley (in Italia):

Su eBay.it, nell’ultimo anno, sono stati venduti:* Il 45 giri “Buone Feste con Elvis Presley” a quasi 1900 euro. Prima edizione del poster Jailhouse Rock del 1958 a quasi 1200 euro. Edizione limitata DVD Elvis 77 – The Final Curtain per oltre 580 euro.



