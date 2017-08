Stelle, cioccolato e vizi: la notte di San Lorenzo è davvero golosa

Stelle, cioccolato e vizi: alla Loggia del Chianti la notte di San Lorenzo si preannuncia davvero golosa.

Il 10 agosto, il ristorante di Radda in Chianti (SI) torna a proporre i suoi “giovedì a tema”, mini rassegna pensata per tutti gli appassionati del cibo che durante l’estate, presenta i prodotti tipici del territorio declinati in maniera gourmet.

In occasione della notte delle stelle cadenti, la più magica dell’estate, Patrizia e Simone hanno ideato un menù che profuma di cioccolato dall’inizio alla fine.

Gli ospiti della Loggia del Chianti degusteranno così un drop di cioccolato su bicchierino di latte per poi passare ai ravioli al cioccolato al ripieno di ricotta profumata di agrumi. Quindi la tagliata di manzo sarà vestita di salsa di cacao e zenzero e il gran finale verrà affidato alla strepitosa mousse di cioccolato al sapore d’arancio.

Durante la serata, affacciati alla splendida terrazza sul Chianti si potranno ammirare le stelle con degustazione di rum accompagnato al cioccolato e sigaro.

L’appuntamento è per giovedì 10 agosto a partire dalle ore 20.00.

Potrebbe interessarti anche: